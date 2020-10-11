Севидов: Заметили изменение поведения Шевченко на лавке? Сейчас нет улыбок, уже нервы

Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире на Youtube-канале UA-Футбол проанализировал поединок украинской национальной сборной против Германии. Напомним, встреча завершилась поражением подопечных Андрея Шевченко 1:2.

"Тяжело назвать игру идеальной, если корректно говорить. Этот матч напомнил "старую-добрую" сборную Украины: восемь человек сзади, три в атаку и выбегание за счёт длинной передачи.

А если без шуток, то у нас был один неплохой момент во втором тайме - у Цыганкова, когда он пробил правой ногой. Он левша, поэтому удар и не получился.

Мы хорошо оборонялись, грамотно, компактно, не без огрехов, позволив достаточно много сопернику. Пять-шесть голевых моментов у наших ворот было. Если бы Жора Бущан не ошибся ... Бывает такое с вратарями. Но он выручил намного больше, поэтому перекрыл свои ошибки. Винить его в поражении, язык не повернётся - он четырё-пять раз сто процентов выручил.

Сказать, что сборная Германии чем-то удивила... Знаете, когда против нас играют такие команды - они не напрягаются. Играют спокойно, свободно, как-то без эмоций. Ускорились, сыграли здорово - голевой момент. И они к этому спокойно относятся. А мы, к сожалению, не увидели то, на чём наша сборная строила в последние год-два свои игры - на контроле мяча, быстром выходе в атаку.

Вы заметили, несколько раз была любопытная картинка: четыре защитника на местах плюс опорный полузащитник. Пять человек сзади - это стопроцентная страховка. Нельзя сказать, что наша сборная ставит автобусы, но пять человек из обороны вообще не выходили.

Мы и предполагали, что так будем играть против великих сборных: ждать свои моменты. Другое дело, что мы свои моменты не создали. Могло повезти нам, но не сегодня. При том, что, опять-таки, не выдающаяся игра сборной Германии с колоссальными проблемами не только по контролю мяча, а ещё и по движению. Пресловутой злостью, немецкого характера, когда мячи вырываются прямо с мясом я не увидел.

Андрей Шевченко столько игр провёл на таком уровне, как футболист: запах крови должен чувствовать. Когда немецкая команда во втором тайме успокоилась, мы могли перехватить инициативу. Были предпосылки, когда мы начали контролировать мяч, начали переходить на чужую половину поля большими силами - но это был всплеск несколькоминутный, после которого мы вновь вернулись к "перестраховочной" игре.

Наверное, закономерный счёт. Гол нам подарила оборона Германии. Приятный счёт после поездки в Париж с топовой командой.

А вы заметили изменение поведения Андрея Шевченко на лавке? Сейчас уже нет тех улыбок, подбадриваний. Сейчас уже нервы, потому что имидж. В играх с такими командами, как Германия, зарабатывается имидж тренера-победителя. Но сегодня не получилось. Будем надеяться, получится в следующий раз.

Атаки сборной Германии шли не по самому центру, а в так называемых полу-зонах - это зона ответственности Цыганкова и Ярмоленко. Это те футболисты, которые не любят обороняться и отбирать мяч, да по большому счёту и не умеют этого делать.

Тройка Сидорчук - Малиновский - Коваленко в первом тайме должна была "завязать". Понимали, что Германия играет без чистых нападающих и где они будут "вязать": конечно, в центре поля. [Они играли] с тремя защитниками и одним фланговым. На флангах большинство они не создавали и компактно пытались сыграть в середине поля.

Посмотрите, где принимали мяч немцы, и где они эту игру "завязывали". Это так называемая полу-зона - повторюсь, зона ответственности Цыганкова и Ярмоленко. Я во втором тайме даже подумал, что Цыганкова поменяли в перерыве, его на поле практически не видно было. Можно говорить: как можно так давать принимать мячи, но это немцы. Они на этом строили игру, пять человек в середине поля - группа игроков, которая знает, что делать с мячом. Поэтому было очень сложно.

Единственное, что меня подрастроило - быстрый выход в атаку. Мы практически ничего не смогли сделать. У нас было всего несколько выходов в атаку. Но когда они были - а зоны огромнейшие, чтобы эти атаки провести - мы ничего не смогли с этим поделать. К сожалению", - отметил специалист.