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Де Брюйне: Англия должна стремиться к победе на следующих Евро и ЧМ

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Кевин считает, что у англичан большой потенциал

Де Брюйне: Англия должна стремиться к победе на следующих Евро и ЧМ
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Полузащитник национальной сборной Бельгии Кевин де Брюйне лестно отозвался о сборной Англии.

"Сборная Англии – очень молодая команда с большим потенциалом. Они должны стремиться к победе на следующих Евро и чемпионате мира. Я думаю, что у них есть такой потенциал", – рассказал бельгиец.

Сегодня, 11-го октября сборные Англии и Бельгии сыграют в рамках Лиги Наций.

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В статье: Лига Наций Кевин Де Брюйне Сборная Англии сборная Бельгии
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