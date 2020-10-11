Де Брюйне: Англия должна стремиться к победе на следующих Евро и ЧМ

Полузащитник национальной сборной Бельгии Кевин де Брюйне лестно отозвался о сборной Англии.

"Сборная Англии – очень молодая команда с большим потенциалом. Они должны стремиться к победе на следующих Евро и чемпионате мира. Я думаю, что у них есть такой потенциал", – рассказал бельгиец.