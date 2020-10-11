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Босния и Герцеговина – Нидерланды 0:0. Второй матч де Бура без победы

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(1 голосов)

Нидерланды были ближе к победе, но в целом провели средний матч

Босния и Герцеговина – Нидерланды 0:0. Второй матч де Бура без победы
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Нужно отдать должное сборной Боснии и Герцеговины. После изматывающего 120-минутного матча против Северной Ирландии посреди недели, и разочаровывающего результата, который он принес, команда провела очень сильную против сборной Нидерландов, которые пока только нащупывают свою игру с Франком де Буром.

Душан Баевич в своем предпоследнем матче в качестве главного тренера выпустил несколько дебютантов, которые достойно смотрелись против “оранье”. Босния предсказуемо отдала мяч гостям и играла на контратаках. Этот сценарий не должен был стать сюрпризом для Нидерландов, однако команда де Бура не знала, что делать с мячом и через раз пропускала опасные контратаки. Первый удар в створ гости нанесли только во втором тайме.

Во второй половине игры на поле вышли опытные Колашинац и Джеко и игра Боснии на контратаках стала еще более содержательнее. Джеко и Пьяничу удавалось проводить комбинации и Силлессену не раз приходилось вступать в игру. Однако и у других ворот во втором тайме было веселее. Босния стала уставать, и Нидерланды этим пользовались, но в игре гостей было много сумбура. Самые опасные удары наносил центрбек де Врей и это многое говорит о качестве игры Нидерландов в атаке.

В самом конце матча гости провели хорошую контратаку, но Бабел допустил шокирующий промах с одиннадцатиметровой отметки. Второй матч без забитых голов для команды де Бура. Босния и Герцеговина заслужила ничью.

Лига наций, дивизион А, группа 1, третий тур. Зеница, “Билино Поле”

Босния и Герцеговина – Нидерланды 0:0

Босния и Герцеговина: Шехич – Кадушич (Колашинац 46), Саничанин, Хаджикадунич, Тодорович – Крунич (Ходжич 75), Цимирот, Пьянич (Лончар 75) – Джурич (Джеко 61), Гояк, Татар (Хаджиахметович 54)

Нидерланды: Силлессен – Думфрис (Хатебур 70), де Врей, ван Дейк, Блинд (Аке 86) – де Роон, Френки де Йонг, Вейналдум – Мален (Бергейс 69), Люк де Йонг, Промес (Бабел 86)

Предупреждения: Кадушич 44, Ходжич 90+2 – де Роон 87

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В статье: Нидерланды Лига Наций сборная Нидерландов сборная Боснии и Герцеговины Национальная сборная Нидерландов Национальная сборная Боснии и Герцеговины
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