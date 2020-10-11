Эдегор и Холанд соорудили гол. Эффектный пас и открывание. ВИДЕО

В рамках Лиги Наций дивизиона B сборная Новергии принимает команду Румынии (2:0 - второй тайм).

Первый гол в матче соорудил дуэт Эдегор-Холанд. Мартин получил мяч на своей половине поля, протащил мяч до центрального круга и вырезал проникающую передачу на ход Эрлингу.

Форвард дортмундской "Боруссии" понял замысел партнера, красиво открылся и в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Гол Холанда