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Эдегор и Холанд соорудили гол. Эффектный пас и открывание. ВИДЕО
Эрлинг после передачи Мартина открыл счет в матче с румынами
В рамках Лиги Наций дивизиона B сборная Новергии принимает команду Румынии (2:0 - второй тайм).
Первый гол в матче соорудил дуэт Эдегор-Холанд. Мартин получил мяч на своей половине поля, протащил мяч до центрального круга и вырезал проникающую передачу на ход Эрлингу.
Форвард дортмундской "Боруссии" понял замысел партнера, красиво открылся и в одно касание переправил мяч в сетку ворот.
Гол Холанда
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