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Лига наций УЕФА

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Эдегор и Холанд соорудили гол. Эффектный пас и открывание. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
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Эрлинг после передачи Мартина открыл счет в матче с румынами

Эдегор и Холанд соорудили гол. Эффектный пас и открывание. ВИДЕО
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В рамках Лиги Наций дивизиона B сборная Новергии принимает команду Румынии (2:0 - второй тайм).

Первый гол в матче соорудил дуэт Эдегор-Холанд. Мартин получил мяч на своей половине поля, протащил мяч до центрального круга и вырезал проникающую передачу на ход Эрлингу.

Форвард дортмундской "Боруссии" понял замысел партнера, красиво открылся и в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Гол Холанда

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В статье: Сборная Норвегии Лига Наций Сборная Румынии Мартин Эдегор Эрлинг Холанд
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