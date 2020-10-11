Хорватия - Швеция 2:1. Клетчатые остаются в игре

С самого начала шведы понимали, что оказались в "группе смерти" этого розыгрыша Лиги Наций и им придется играть на грани своих возможностей. Тем не менее, очень достойно выглядит скандинавская команда, давая бой каждому своему сопернику. Хорваты откровенно отскочили, впереди еще игра в Швеции, там будет в разы сложнее.

Хорватия хорошо, уверенно начала и, казалось, в дебюте сметет "викингов", но гости быстро пришли в себя, выровняли игру и даже проводили острые контратаки, которые охлаждали пыл хозяев встречи. Получилось забить у "клетчатых" после атаки по левому флангу, Модрич доставил мяс в штрафную, затем Перишич скинул мяч на Влашича, который и пообил в одно касание. Все очень быстро, практично и результативно. Мастерски.

На класс соперника Швеция могла ответить только своей самоотверженностью, что и сделала. Буквально в каждом эпизоде скандинавы старались выгрызать мяч, боролись до конца и изматывали хорватов. Стали появляться и моменты у гостей - Исак, Берг и Форсберг имели свои шансы, хотя выделять кого-то у шведов неправильно. Очень старалась вся команда.

Получилось забить у гостей во втором тайме, который они провели блестяще, если бы не одна ошибка. Но про ошибку позже. Сборная Швеции с яростью хищника набросилась на хорватов, которые неожиданно стали играть на удержание счета. Дважды арбитр мог назначать пенальти, но жалел хозяев, пришлось гостям забивать с игры. Люстиг выдал хороший пас на Форсберга, а тот еще более лучший пас на Берга. Оборона Хорватии просто не уследила за стремительным выпадом.

Доминировали и даже на кураже играли "викинги", невероятный характер проявили, хорваты даже расстерялись от этой агрессивности соперника. Скорее шведы могли забить второй, чем хорваты. Однако на последних минутах сказался класс хозяев. Чуть ли ни единственную возможность забить использовали "клетчатые". Перишич воспользовался грубейшей ошибкой Янсена, отдал выверенный пас на Крамарича, который и нанес решающий удар - 2:1.

Второй раз отыграться Шведы не смогли и теперь будут решать задачу не вылететь из Лиги "А". А вот хорваты еще могут включиться в борьбе за первое место в группе.

Лига Наций. Третий тур. Лига "А"

Стадион: Максимир (Загреб)

Главный судья: Джон Битон (Шотландия)

Хорватия - Швеция 2:1

Голы: Влашич 32, Крамарич 84 - Берг 66

Швеция: 1. Ольсен, 2. Лустиг, 3. Линделеф, 6. Аугустинссон, 18. Янссон, 8. Экдаль, 10. Форсберг, 15. Кулушевски, 20. Олссон, 9. Берг, 11. Исак.

Хорватия: 1. Ливакович, 2. Уремович, 6. Ловрен, 22. Мельняк, 5. Чалета-Цар, 4. Перишич, 8. Ковачич, 10. Модрич, 11. Брозович, 13. Влашич, 7. Брекало.

Предупреждения: Ковачич 2, Брозович 45