Великолепный второй тайм от трех львов. Лига наций. Англия – Бельгия 2:1

Саутгейт и Мартинес продолжают использовать тактическое построение 3-4-2-1, которое хорошо подчеркивает сильные стороны как англичан, так и бельгийцев. Гарет не смог рассчитывать на услуги Кейна с первых минут, ведь главный форвард хозяев "Уэмбли" получил мышечное повреждение на тренировочной сессии.

Первые 10 минут команды уделили разведке, после чего принялись создавать моменты. Гости сумели забрать мяч у хозяев: опасно кивнул головой Лукаку, а Карраско даже забил из офсайда. Показал Яннику "как надо" именно Ромелу – бельгийский великан умело подставился и заставил Дайера нарушить правила в штрафной площадке англичан. Сам Лукаку идеально и исполнил приговор (0:1). В следующем эпизоде Де Брюйне мог катить снаряд на партнера, но пожадничал и испортил перспективную возможность удвоить счет на табло.

Хозяева занервничали и резко засуетились, однако их выпады тяжело было назвать острыми, гости легко отбивались. Тем не менее, быстро и неожиданно Менье решил вернуть интригу, положив руку на плечо Хендерсону в собственных владениях. Свисток Штилера, нервный разбег Рашфорда и гол (1:1). Ответить родоначальникам футбола мог Карраско, но Янник не трансформировал "дирижерский взмах" Лукаку на взятие ворот, после чего арбитр отправил сборные на перерыв.

