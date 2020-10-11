Великолепный второй тайм от трех львов. Лига наций. Англия – Бельгия 2:1

Саутгейт и Мартинес продолжают использовать тактическое построение 3-4-2-1, которое хорошо подчеркивает сильные стороны как англичан, так и бельгийцев. Гарет не смог рассчитывать на услуги Кейна с первых минут, ведь главный форвард хозяев "Уэмбли" получил мышечное повреждение на тренировочной сессии.

Первые 10 минут команды уделили разведке, после чего принялись создавать моменты. Гости сумели забрать мяч у хозяев: опасно кивнул головой Лукаку, а Карраско даже забил из офсайда. Показал Яннику "как надо" именно Ромелу – бельгийский великан умело подставился и заставил Дайера нарушить правила в штрафной площадке англичан. Сам Лукаку идеально и исполнил приговор (0:1). В следующем эпизоде Де Брюйне мог катить снаряд на партнера, но пожадничал и испортил перспективную возможность удвоить счет на табло.

Хозяева занервничали и резко засуетились, однако их выпады тяжело было назвать острыми, гости легко отбивались. Тем не менее, быстро и неожиданно Менье решил вернуть интригу, положив руку на плечо Хендерсону в собственных владениях. Свисток Штилера, нервный разбег Рашфорда и гол (1:1). Ответить родоначальникам футбола мог Карраско, но Янник не трансформировал "дирижерский взмах" Лукаку на взятие ворот, после чего арбитр отправил сборные на перерыв.

На волне положительных эмоций Англия хорошо начала второй тайм. Бельгия немного снизила темп и требования к себе, действовала по сопернику, пребывая в слабой боевой готовности для контратаки. Очень много сил на благо гостей тратил Де Брюйне, но Кевин точно никак не мог помешать удару Маунта. Мейсон справедливо вывел англичан вперед, хавбеку "Челси" однозначно помог рикошет от Алдервейрелда (2:1).

Саутгейт начал сыпать заменами, в то время как Карраско продолжал расточительно вести себя у ворот Пикфорда. Роберто Мартинес снял с игры подуставшего КДБ, возложив неподъемную миссию на плечи Лукаку – Ромелу безуспешно бодался с защитниками "трех львов". Могли снимать все вопросы о победителе Кейн и Рашфорд – выстрелам Харри и Маркуса не хватило нескольких сантиметров. Итог: Англия справедливо обыгрывает Бельгию, выходит на первое место во второй группе Лиги А и возвращает должок "красным дьяволам" за упущенную бронзу на ЧМ-2018 – госпожа Интрига пока не покидает их квартет.

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Лига наций, 3-й тур, Лига А, группа 2

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Англия – Бельгия 2:1

Голы: Рашфорд (с пенальти, 39), Маунт (64) – Лукаку (с пенальти, 16)

Англия: Пикфорд – Уокер, Дайер, Магуайр – Александер-Арнольд (Джеймс, 79), Хендерсон (Филлипс, 66), Райс, Триппьер – Маунт (Санчо, 89), Рашфорд, Калверт-Льюин (Кейн, 66)

Бельгия: Миньоле – Алвервейрелд, Бойата, Денайер – Менье, Витсель, Тилеманс, Кастань – Де Брюйне (Версхарен, 73), Карраско (Доку, 83), Лукаку

Предупреждения: Райс (32) – Менье (38)