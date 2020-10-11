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Холанд сгоняет злость. Хет-трик юной звезды позволяет Норвегии разгромить Румынию

Лига наций УЕФА
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Эрлинг доводит среднюю результативность до двух голов за матч в Лиге Наций

Холанд сгоняет злость. Хет-трик юной звезды позволяет Норвегии разгромить Румынию
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На неделе и Румыния, и Норвегия, которые, к слову, играли в одной группе квалификации на Евро (дважды были ничьи), потеряли последний шанс сыграть в финальной части континентального первенства. Первые в плей-офф отбора проиграли Исландии, вторые - Сербии. Обе команды со счетом 1:2, правда, скандинавы в овертайме. Однако, похоже, что дополнительные полчаса игры не помешали норвежцам быстрее восстановить физические кондиции. На этот раз сборная Норвегии сполна использовала потенциал своих юных звезд - Мартина Эдегора из "Реала" и Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Особенно эффектным получился первый гол, который положил начало разгрому соперника. Эдегор получил мяч в центральном круге, а Эрлинг начал ускорение от центральной линии. И вот когда форвард уже был готов ворваться в штрафную, хавбек отдает разрезную передачу метров на 30 - выход один на один и гол!

Перед перерывом Александр Сорлот из "Лейпцига" удвоил преимущество замкнув прострел. А во втором тайме еще дважды забил Холанд. Сначала он снова воспользовался пасом Эдегора, который прострелил вдоль ворот. А потом вколотил с линии штрафной в верхний угол.

Интересно, что Холанд таким образом забивает уже в третьем матче Лиги Наций подряд. До этого он забил гол Австрии и дважды поразил ворота Северной Ирландии. То есть пока у него шесть голов в трех матчах турнира. Это позволило Норвегии возглавить квартет, правда, Австрия еще не сыграла свой матч с Северной Ирландией.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 1. Третий тур
Норвегия - Румыния 4:0
Голы: Холанд 13 Сорлот 39, Холанд 64, 74
Норвегия: Ярстейн - Эльабделлауи (Свенссон 79), Страндберг, Айер, Мелинг - Норман (Мидстьо 70), Берг - Эдегор (Линнес 70), Эльюнусси (Хауге 85), Холанд (Кинг 78) - Сорлот
Румыния: Тэтэрушану - Маня, Бурка, Тосча, Банчу - Чикальдау (Станчу 75), Крету (Максим 75), Марин - Кристиан (Алибек 90 + 1), Пушкаш (Кесеру 64), Хаджи (Митритя 64)
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В статье: Норвегия Румыния Мартин Эдегор Эрлинг Холанд
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