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Холанд оформил первый хет-трик в составе сборной

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Эрлинг забил 3 мяча в ворота Румынии

Холанд оформил первый хет-трик в составе сборной
Новина українською

В рамках дивизиона B группы 1 Лиги Наций сборная Норвегии разгромила команду Румынии со счетом 4:0.

Хет-трик на свой записал форвард хозяев Эрлинг Холанд. Норвежский нападающий отметился забитыми мячам на 13-й, 64-й и 74-й минутах. Особенно красивым вышел первый мяч Эрлинга.

Таким образом, 20-летний Холанд оформил первый свой хет-трик в форме национальной команды своей страны. У молодого форварда 6 голов в 6 матчах в составе сборной Норвегии.

Холанд оформил первый хет-трик в составе сборной - изображение 1

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В статье: Сборная Норвегии Лига Наций Сборная Румынии Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
11.10.2020 в 22:48
А что там Супряга???? Когда забивать хоть в УПЛ начнёт???
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