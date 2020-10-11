Холанд оформил первый хет-трик в составе сборной

В рамках дивизиона B группы 1 Лиги Наций сборная Норвегии разгромила команду Румынии со счетом 4:0.

Хет-трик на свой записал форвард хозяев Эрлинг Холанд. Норвежский нападающий отметился забитыми мячам на 13-й, 64-й и 74-й минутах. Особенно красивым вышел первый мяч Эрлинга .

Таким образом, 20-летний Холанд оформил первый свой хет-трик в форме национальной команды своей страны. У молодого форварда 6 голов в 6 матчах в составе сборной Норвегии.