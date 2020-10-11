Лига наций УЕФА
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Холанд оформил первый хет-трик в составе сборной
Эрлинг забил 3 мяча в ворота Румынии
В рамках дивизиона B группы 1 Лиги Наций сборная Норвегии разгромила команду Румынии со счетом 4:0.
Хет-трик на свой записал форвард хозяев Эрлинг Холанд. Норвежский нападающий отметился забитыми мячам на 13-й, 64-й и 74-й минутах. Особенно красивым вышел
Таким образом, 20-летний Холанд оформил первый свой хет-трик в форме национальной команды своей страны. У молодого форварда 6 голов в 6 матчах в составе сборной Норвегии.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
11.10.2020 в 22:48
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