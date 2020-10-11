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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций Дивизион С. Четыре ничьи в двух группах

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

14 голов в 4-х матчах

Лига Наций Дивизион С. Четыре ничьи в двух группах
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Сегодня проходили матчи дивизиона С Лиги Наций. Все четыре поединка закончились ничейными результатами.

Эстония - Северная Македония 3:3 (1:1, 2:2)

11 октября, 19.00, "А Ле Кок Арена"

Голы: 0:1 - 3, автогол Кууск, 1:1 - 33 Саппинен, 2:1 - 61 Саппинен, 3:1 - 76, пенальти Лийвак, 3:2 - 80 Пандев, 3:3 - 87 Зайков.

***

Армения - Грузия 2:2 (1:0, 1:2)

11 октября, 19.00, "Stadion Miejski"

Голы: 1:0 - 6 Байрамян, 1:1 - 46 Качарава, 1:2 - 74 Окриашвили, 2:2 - 89, пенальти Мхитарян.

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***

Казахстан - Албания 0:0 (0:0, 0:0)

11 октября, 16.00, "Орталык Алматы"

***

Литва - Беларусь 2:2 (1:0, 1:2)

11 октября, 19.00, "стадион ЛФФ"

Голы: 1:0 - 7 Новиковас, 1:1 - 59, пенальти Лисакович, 1:2 - 66 Сачивко, 2:2 - 75 Лаукжямис.

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В статье: сборная Грузии сборная Эстонии сборная Литвы Лига Наций Сборная Армении сборная Казахстана сборная Беларуси Северная Македония сборная Албании
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