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Лига Наций, дивизион В. Финляндия поджимает Уэльс

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Ирландия и Болгария до сих пор без побед

Лига Наций, дивизион В. Финляндия поджимает Уэльс
Новина українською

Лига Наций. Дивизион В. Группа 4. Третий тур

11 октября 2020

Субботний игровой день в Лиге Наций открывал поединок между Ирландией и Уэльсом. Валлийцы до этого поединка демонстрировали высочайший уровень рациональности, дважды побеждая по 1:0 (с финнами они забили с одного точного удара, с болгарами было не намного лучше). Однако с ирландцами такой номер не прошел. Подопечные Райана Гиггза в этот раз атаковали вполне достаточно для того, чтобы снова выжать хотя бы один гол, но тщетно. Впрочем, у Ирландии дела были не намного лучше, поэтому матч в конце концов завершился сухой ничьей.

Ирландия - Уэльс 0:0

Подарком конкурентов сразу же воспользовалась сборная Финляндии, которая принимала Болгарию. Суоми доминировали в первом тайме, но счет смогли открыть только после перерыва - Роберт Тейлор оказался в нужном месте в нужное время. С этих пор хозяева отдали мяч гостям и дождались возможности для результативной контратаки - Йенсен нанес сильный удар низом с 20-ти метров. Для Финляндии это вторая победа в группе, что позволило ей выйти на второе место - отставание от Уэльса составляет один балл.

Финляндия - Болгария 2:0
Голы: Тейлор 52, Йенсен 67

# Команда И В Н П М РМ О
1 Уэльс 3 2 1 0 2-0 +2 7
2 Финляндия 3 2 0 1 3-1 +2 6
3 Ирландия 3 0 2 1 1-2 -1 2
4 Болгария 3 0 1 2 1-4 -3 1
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В статье: Болгария Ирландия Уэльс Финляндия
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