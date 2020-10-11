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Лига Наций, дивизион В. Финляндия поджимает Уэльс
Ирландия и Болгария до сих пор без побед
Лига Наций. Дивизион В. Группа 4. Третий тур
11 октября 2020
Субботний игровой день в Лиге Наций открывал поединок между Ирландией и Уэльсом. Валлийцы до этого поединка демонстрировали высочайший уровень рациональности, дважды побеждая по 1:0 (с финнами они забили с одного точного удара, с болгарами было не намного лучше). Однако с ирландцами такой номер не прошел. Подопечные Райана Гиггза в этот раз атаковали вполне достаточно для того, чтобы снова выжать хотя бы один гол, но тщетно. Впрочем, у Ирландии дела были не намного лучше, поэтому матч в конце концов завершился сухой ничьей.
Ирландия - Уэльс 0:0
Подарком конкурентов сразу же воспользовалась сборная Финляндии, которая принимала Болгарию. Суоми доминировали в первом тайме, но счет смогли открыть только после перерыва - Роберт Тейлор оказался в нужном месте в нужное время. С этих пор хозяева отдали мяч гостям и дождались возможности для результативной контратаки - Йенсен нанес сильный удар низом с 20-ти метров. Для Финляндии это вторая победа в группе, что позволило ей выйти на второе место - отставание от Уэльса составляет один балл.
Финляндия - Болгария 2:0
Голы: Тейлор 52, Йенсен 67
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Уэльс
|3
|2
|1
|0
|2-0
|+2
|7
|2
|Финляндия
|3
|2
|0
|1
|3-1
|+2
|6
|3
|Ирландия
|3
|0
|2
|1
|1-2
|-1
|2
|4
|Болгария
|3
|0
|1
|2
|1-4
|-3
|1
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