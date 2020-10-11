Лига Наций, дивизион В. Финляндия поджимает Уэльс

Лига Наций. Дивизион В. Группа 4. Третий тур

11 октября 2020

Субботний игровой день в Лиге Наций открывал поединок между Ирландией и Уэльсом. Валлийцы до этого поединка демонстрировали высочайший уровень рациональности, дважды побеждая по 1:0 (с финнами они забили с одного точного удара, с болгарами было не намного лучше). Однако с ирландцами такой номер не прошел. Подопечные Райана Гиггза в этот раз атаковали вполне достаточно для того, чтобы снова выжать хотя бы один гол, но тщетно. Впрочем, у Ирландии дела были не намного лучше, поэтому матч в конце концов завершился сухой ничьей.

Ирландия - Уэльс 0:0

Подарком конкурентов сразу же воспользовалась сборная Финляндии, которая принимала Болгарию. Суоми доминировали в первом тайме, но счет смогли открыть только после перерыва - Роберт Тейлор оказался в нужном месте в нужное время. С этих пор хозяева отдали мяч гостям и дождались возможности для результативной контратаки - Йенсен нанес сильный удар низом с 20-ти метров. Для Финляндии это вторая победа в группе, что позволило ей выйти на второе место - отставание от Уэльса составляет один балл.

Финляндия - Болгария 2:0

Голы: Тейлор 52, Йенсен 67