Сборная Бельгии проиграла впервые с ноября 2018-го года

В матче дивизиона A Лиги Наций сборная Бельгии на выезде проиграла команде Англии со счетом 1:2.

Таким образом, бельгийцы потерпели свое первое поражение с ноября 2018-го года. Тогда команда Роберто Мартинеса разгромно проиграла сборной Швейцарии 2:5.

В 2019-м году национальная команда Бельгии выиграла все свои 10 поединков в рамках квалификации Евро-2020. А в этом году бельгийцы дважды победили в Лиге Наций и один раз сыграли вничью в товарищеском матче со сборной Кот-д`Ивуара.