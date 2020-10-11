Лига наций УЕФА
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Сборная Бельгии проиграла впервые с ноября 2018-го года
Серия без поражений насчитывала 13 матчей
В матче дивизиона A Лиги Наций
Таким образом, бельгийцы потерпели свое первое поражение с ноября 2018-го года. Тогда команда Роберто Мартинеса разгромно проиграла сборной Швейцарии 2:5.
В 2019-м году национальная команда Бельгии выиграла все свои 10 поединков в рамках квалификации Евро-2020. А в этом году бельгийцы дважды победили в Лиге Наций и один раз сыграли вничью в товарищеском матче со сборной Кот-д`Ивуара.
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