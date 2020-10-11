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Англия - Бельгия 2:1. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
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"Львы" сумели перевернуть игру

Англия - Бельгия 2:1. Обзор матча и видео голов
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В рамках Лиги Наций дивизиона A сборная Англии дома победила команду Бельгии со счетом 2:1. Счет в матче открыли бельгийцы - Ромелу Лукаку реализовал 11-метровый удар. Но подопечные Саутгейта смогли перестроиться и вырвать победу. Это поражение стало для команды Мартинеса первым с ноября 2018-го года.

Лига наций, 3-й тур, Лига А, группа 2

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Англия – Бельгия 2:1

Голы: Рашфорд (с пенальти, 39), Маунт (64) – Лукаку (с пенальти, 16)

Англия: Пикфорд – Уокер, Дайер, Магуайр – Александер-Арнольд (Джеймс, 79), Хендерсон (Филлипс, 66), Райс, Триппьер – Маунт (Санчо, 89), Рашфорд, Калверт-Льюин (Кейн, 66)

Бельгия: Миньоле – Алвервейрелд, Бойата, Денайер – Менье, Витсель, Тилеманс, Кастань – Де Брюйне (Версхарен, 73), Карраско (Доку, 83), Лукаку

Предупреждения: Райс (32) – Менье (38)

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В статье: Лига Наций Сборная Англии сборная Бельгии
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