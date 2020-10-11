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Англия - Бельгия 2:1. Обзор матча и видео голов
"Львы" сумели перевернуть игру
В рамках Лиги Наций дивизиона A сборная Англии дома победила команду Бельгии со счетом 2:1. Счет в матче открыли бельгийцы - Ромелу Лукаку реализовал 11-метровый удар. Но подопечные Саутгейта смогли перестроиться и вырвать победу. Это поражение стало для команды Мартинеса
Лига наций, 3-й тур, Лига А, группа 2
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)
Голы: Рашфорд (с пенальти, 39), Маунт (64) – Лукаку (с пенальти, 16)
Англия: Пикфорд – Уокер, Дайер, Магуайр – Александер-Арнольд (Джеймс, 79), Хендерсон (Филлипс, 66), Райс, Триппьер – Маунт (Санчо, 89), Рашфорд, Калверт-Льюин (Кейн, 66)
Бельгия: Миньоле – Алвервейрелд, Бойата, Денайер – Менье, Витсель, Тилеманс, Кастань – Де Брюйне (Версхарен, 73), Карраско (Доку, 83), Лукаку
Предупреждения: Райс (32) – Менье (38)
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