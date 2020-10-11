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Ошибка вратаря привела к автоголу Абу Ханны в дебютном матче. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Без вины виноватый. На защитника "Зари" записали гол в свои ворота

Ошибка вратаря привела к автоголу Абу Ханны в дебютном матче. ВИДЕО
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В рамках группы B2 Лиги Наций сборная Израиля принимает команду Чехии (0:1 - второй тайм).

Защитник хозяев Джоель Абу Ханна на 14-й минуте встречи записал на свой счет автогол. Игрок луганской "Зари" отдавал пас на голкипера израильтян, но вратарь совершил чудовищную ошибку при приеме передачи и мяч закатился в ворота...

Этот поединок стал для 22-летнего Абу Ханны дебютным в составе национальной команды Израиля.

Видео автогола Абу Ханны

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В статье: Заря (Луганск) Лига Наций Джоель Абу Ханна сборная Чехии сборная Израиля
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Комментарии (2)
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_Hell_Cat_ (Днепр)
11.10.2020 в 23:03
...простите,а причем тут защитник ??!....таких пасов вратарю за матч десятки - тут явный ляп вратаря!
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Инспектор ( )
11.10.2020 в 22:59
С почином!
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