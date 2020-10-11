Ошибка вратаря привела к автоголу Абу Ханны в дебютном матче. ВИДЕО

В рамках группы B2 Лиги Наций сборная Израиля принимает команду Чехии (0:1 - второй тайм).

Защитник хозяев Джоель Абу Ханна на 14-й минуте встречи записал на свой счет автогол. Игрок луганской "Зари" отдавал пас на голкипера израильтян, но вратарь совершил чудовищную ошибку при приеме передачи и мяч закатился в ворота...

Этот поединок стал для 22-летнего Абу Ханны дебютным в составе национальной команды Израиля.

Видео автогола Абу Ханны