Лига наций УЕФА
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Лига Наций. Италия не впечатляет и не побеждает в Польше
"Адзурри" нелегко в турнире
Лига Наций. Группа А1. Третий тур Гданск. "Энерга Арена" Польша - Италия 0:0 Польша: Фабиански, Кендзёра, Глик, Валюкевич, Берешински, Крыховяк, Клих (Милик 71), Модер, Шимански (Гросицки 59), Йожвяк (Карбовник 82), Левандовски (Линетти 83) Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон, Жоржиньо, Верратти, Барелла (Локателли 78), Кьеза (Кен 70), Белотти (Капуто 83), Пеллегрини (Берарди 83) Предупреждения: Берешински 35, Кендзёра 55 - Белотти 78, Ачерби 90+2 После провалов в 2017-18 годах сборные Польши и Италии отлично перезагрузились. Первые вышли на Евро с восемью победами в десяти матчах, в Лиге Наций-2020 победили в Боснии, в среду в товарищеском матче раздавили Финляндию. Да ещё и приветствовали Роберта Левандовски после почти года вне сборной. Итальянцы же и вовсе в своих 17-ти последних матчах добыли 14 побед и три ничьи с разницей мячей 46:8, выдали ещё несколько серий среди своих лучших в истории и вернули любовь болельщиков. Обе желали закрепить свои успехи. Правда, похоже, это же желание и уважение к сопернику помешали. Первый тайм был весьма энергичным. Команды прессинговали, старались умно комбинировать и быстро прорваться, главным образом по флангам. Вот только результат всё это не приносило. Итальянцы, владевшие мячом 60 процентов времени, нанесли лишь один удар в створ ворот, поляки - один удар по воротам вообще. Кьеза после навеса Белотти умудрился смазать в упор, после прострела Клиха от гола Левандовски спас отчаянный подкат Эмерсона. А почти весь второй тайм и вовсе прошёл гораздо тише и сбалансированнее. После заброса с фланга (Кьезы) в упор не попал уже Эмерсон. На этот раз головой. Что-то тяжело итальянцам в Лиге Наций. В семи матчах в этом турнире они победили лишь дважды и забили лишь четыре мяча. А ведь именно здесь, а не в Отборе на Евро и не в товарищеских матчах, они играли против по-настоящему серьёзных соперников. Даже сегодня в концовке во время их финального штурма интереснее выглядел оппонент. Удар Линетти отчаянно заблокировали на линии вратарской. Немного настораживают такие результаты и игра. А поляки, скорее всего, довольны. В двух из трёх последних матчей против этого грозного соперника они не проигрывали.
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