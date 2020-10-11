Исландия – Дания 0:3. Уверенная победа "красно-белых" в Рейкьявике

Дания добыла выездную победу над Исландией (0:3) в рамках 3-го тура Лиги Наций. "Красно-белые" были последовательны на протяжении всей игры, полностью заслужив уехать из Рейкьявика с тремя очками в активе. Эта победа делает Данию (4 очка) фаворитом на сохранение прописки в высшем дивизионе, в то время как Исландия (0 очков) теперь видится главным аутсайдером и претендентом на вылет.

Исход встречи определили грубые ошибки Исландии при первых двух взятиях ворот – автогол Сигурьонссона после углового в конце первого тайма, и провал при исполнении аута в атаке (!), который привел к нелепому голу Эриксена. Точку в матче поставил Сков невероятным дальним ударом в падении, который к тому же вингбек исполнил нерабочей правой ногой.

Дания долгое время испытывала серьезные проблемы с созданием моментов, и нельзя сказать, как бы закончилась встреча, если бы не ошибки хозяев. Разбивать компактные исландские 4-4-2 не помогали ни отличные передачи Хейбьерга и Эриксена из глубины, ни открывания Брэйуэйта и Поульсена, так как свободного пространства между линий островитяне не оставляли. "Не в дверь, так в окно". Наглухо перекрыв центр поля, Исландия неизбежно оставила уязвимым фланги. И уже после стартовых 15 минут этим обстоятельством начали пользоваться крайние защитники "красно-белых", активно подключаясь при затяжных атаках своей команды. Главную опасность в таких ситуациях собой представлял номинальный левый защитник датчан Роберт Сков, который до недавнего временем был исключительно правым вингером, однако вынужденно сменил позицию в "Хоффенхайме" на старте сезона.

Дания перегружала свой правый фланг, выманивая соперника, и надеясь оставить Скова в изоляции один в один на фланге противоположном. После этого следовал резкий перевод на Скова и его попытки обострить, чаще всего заканчивающиеся заработанным угловым. В компенсированное к первому тайму времени Дания таки выстрадала гол после очередного углового: ошибся вратарь Халльдоурссон, отбив мяч перед собой, на добивание первым успел свой же оборонец Рунар Сигурьонссон, от которого мяч в итоге и залетел в свои ворота.

Вторая половина началась для хозяев не менее ошеломляюще, чем закончилась предыдущая. Исландцы, которые славятся в первую очередь своей игрой на стандартах, откровенно перемудрили с комбинацией при розыгрыше аута у чужих ворот. Мяч был вброшен не в штрафную площадь соперника, где столпились почти все полевые игроки "красно-синих", а под удар с дальней дистанции. Удар нанес последний защитник Исландии в расстановке, однако его сразу удар сразу же заблокировал Эриксен. В итоге Кристиан подобрал мяч после собственного же блока и почти с центра поля добежал аж до вратаря, после чего спокойно обыграл его один в один.

После 0:2 у Исландии с ее прямолинейным стилем практически не было никаких шансов отыграться, тем более что Дания не прекращала владеть мячом и терпеливо строить свои атаки от вратаря. Эффектную точку в игре поставил все тот же Роберт Сков дальним ударом, да еще и падении. Сразу после третьего гола команды откровенно сбавили обороты, доведя игру до логичного завершения.

Лига наций. Лига А, группа B. Третий тур

Стадион "Лаугардалсвеллур"

Исландия – Дания 0:3

Голы: Р. Сигурьонссон (45+1, автогол), Эриксен (46), Сков (61)

Исландия: Халльдоурссон – Магнуссон, Р. Сигурдссон (Эйольфссон, 73), Ингасон, Палссон – Бьяднасон, Р. Сигурьонссон, Гуннарссон (М. Андерсон, 46), Траустасон (Гюдмюндссон, 68) – Финнбогасон (Бедварссон, 12), , Гильфи Сигурдссон

Дания: Шмайхель – Сков (Мехле, 79), Кристенсен, Кьер, Васс – Дилейни, Хейбьерг – Брэйтуэйт (Йёргенсен, 87), Эриксен, Ю. Поульсен, Дольберг (Систо, 79)