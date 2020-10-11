Лига Наций. Шотландия справляется со Словакией и укрепляет лидерство в группе

Шотландцы в дебюте постарались показать кто хозяин в этой игре, получилось у них создать определенное давление на ворота гостей, а также несколько хороших моментов. Словаки не долго привыкали к полю, в середине первого тайма полностью освоились и даже перехватили инициативу. Но если брать игру в целом - примерно равная шла борьба, к сожалению, с множеством обоюдных ошибок.

Возможности забить упустили Робертсон, Маклин, Флек, у гостей Дуда и Боженик выделялись, но темп игры часто сбивался. Фолили обе команды, проблемы с техникой компенсировали грубостью, лишней жесткостью. Тем не менее, хозяева смогли воспользоваться своим преимуществом (в начале второго тайма) и забили. Настоящий провал в обороне сборной Словакии, О'Доннел отдал пас и Дайкс пробил сходу - 1:0.

Команда из Восточной Европы бросилась вперед и сделала все, что могла, чтобы отыграться. Создала еще три-четыре относительно опасных момента, но не более того. Подвели лидеры команды, слабо сыграл Гамшик, а самых отвественных моментах игроки проявили расточительность - забить так и не удалось. Вообще линия атаки у словаков вызывает большие сомнения, что и сказывается на результатах - всего два забитых мяча в четырех матчах в 2020-м году.

Шотландия остается лидером группы и претендует на выход в элитную Лигу "А", а вот словаки на последнем месте и рискуют опуститься в низший дивизион.

Лига Наций. Третий тур. Лига "В"

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Шотландия - Словакия 1:0

Голы: Дайкс 54

Шотландия: 1. Маршалл, 2. О`Доннелл, 3. Робертсон, 5. Галлахер, 14. Маклин, 23. Консидайн, 4. МакТоминай, 7. МакГинн, 16. Флек, 17. Фрэйзер, 9. Дайкс.

Словакия: 12. Куцяк, 16. Ниняй, 4. Вальент, 2. Голубек, 6. Грегуш, 7. Гараслин, 11. Беро, 22. Косцельник, 17. Гамшик, 9. Боженик, 14. Схранц.

Предупреждения: Дайкс 38, Флек 50, Робертсон 74, Макберни 83 - Гамшик 21, Гараслин 51, Куцка 83