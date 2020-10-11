Франция - Португалия 0:0. Море борьбы и забытые ворота

Чемпион мира принимал чемпиона Европы - и это главная вывеска не только дня, но и всей осени в матчах сборных. Жаль, что оправдать ожидания у команд не вышло.

Португалия со старта играла очень низким защитным блоком, которым грамотно управлял опытнейший Пепе. Оливье Жиру сражался как лев и выигрывал верховые единоборства, но адресатов для скидок категорически не хватало. Мбаппе в поисках мяча часто уходил вглубь, и это не шло на пользу команде. Гризманн уже привычно не попадал в ритм игры; Погба начал матч в очень глубокой позиции.

Как следствие, до перерыва моментов у французов и не было, если не считать пару неплохих подач и рикошет после удара Жиру.

У португальцев с креативом дела обстояли не лучше. Правда, один момент они все-таки создали после навеса со штрафного - Роналду имел все шансы расстрелять ворота, но перед ним выскочил бесполезный Феликс и исполнил что-то вроде выноса.

Веселее пошла игра после перерыва. Почти сразу Мбаппе за счет дриблинга создал стопроцентный шанс - обыграл Данилу Перейру, но с острого угла не смог переиграть Руи Патрисиу.

Франция в целом резко добавила после разговора с Дешамом в раздевалке. Погба поднялся ближе к нападению, быстрее забегал Гризманн, Мбаппе стал чаще идти в дриблинг, а Канте и даже пара центрбеков регулярно переходили центр поля для высокого прессинга. Как следствие, Португалия оказалась зажатой возле своей штрафной и практически не помышляла о контригре.

С другой стороны, если не считать того прохода от Мбаппе, других верных шансов французы не создали. Просто образцово отработал в обороне новичок "Ман Сити" Рубен Диаш - даже Килиан не мог убежать от него на дистанции. По разу издали приложились Погба и Гризманн, но совершенно неопасно. Стандарты от Антуана тоже результата не дали.

Португалия рисковала, отойдя в оборону так глубоко, но ставка "Селессау" сыграла. В самой концовке Роналду пушечным ударом едва не вырвал для своих победу, но в итоге и ничья в Париже - достойный результат. Он значит, что судьба первого места в группе, а с ним и выхода в плей-офф Лиги Наций еще впереди. После трех туров у французов и португальцев по 7 очков, у хорватов - 3.

Париж. "Стад де Франс"

Франция - Португалия - 0:0

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Погба, Канте, Рабьо - Гризманн - Мбаппе (Коман, 84), Жиру (Марсьяль, 74)

Португалия: Руи Патрисиу - Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру (Канселу, 89) - Бруну Фернандеш (Ренату Санчеш, 80), Данилу Перейра, Виллиам Карвалью (Жоау Моутинью, 88) - Бернарду Силва (Диогу Жота, 61), Жоау Феликс (Тринкау, 89), Криштиану Роналду

Предупреждения: Рубен Диаш, 2