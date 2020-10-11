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Саутгейт: Победа над Бельгией - большое событие для Англии
Наставник "львов" подвел итоги победы над бельгийцами
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал
"Бельгия – топ-соперник. Конечно, они доставили нам проблемы, мы плохо владели мячом и были немного медленными в его продвижении в атаку. Но это была игра топ-уровня.
У нас было много молодых игроков: Райс, Маунт, Трент. Для них это большой опыт. Что меня порадовало, так это то, что у нас хватило стойкости немного переждать. Так появляются возможности, игра становится открытой.
Что касается второго тайма, нужно терпеть, чтобы выиграть такие большие матчи. Ребята это сделали. В этих играх важны детали и концентрация. Это большое событие для нашей команды", - рассказал Саутгейт.
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