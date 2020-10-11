Лига Наций. Австрия легко выигрывает в Белфасте

Будущий соперник сборной Украины на Евро выходил на матч, зная результат другого поединка в первом квартете дивизиона В Лиги Наций - чтобы не отпускать Норвегию в отрыв, команде Франко Фоды нужна была победа над неуступчивым Северной Ирландией.

Очевидно, что у красно-белых было преимущество над хозяевами. Австрия на неделе играла товарняк с Грецией на своем поле, тогда как Северная Ирландия провела изнурительных 120 поединка и еще и била пенальти с Боснией в поединке плей-офф отбора на Евро. То есть у австрийцев и времени на восстановление было больше, и уровень потраченное эмоций была не сопоставим.

Неудивительно, что в течение игры «Зелено-белая армия» в основном отбивалась. За весь первый тайм североирландцы ни разу не ударили по воротам австрийцев, тогда как те десять раз наносили удар. В конце концов, хотя бы один из них должен был сработать - и это произошло на 42-й минуте, когда Хинтереггер выполнил точную подачу с фланга, а Грегорич, оставленный без присмотра защитниками, головой пробил Макговерна.

Получив преимущество, во втором тайме Австрия сбавила обороты, правда, Северной Ирландии это особо не помогло. Хозяева выровняли статистику контроля за мячом, но моментов от этого не прибавилось. В конце концов, бело-красные спокойно довели игру до победного конца. После трех сыгранных туров у Австрии шесть очков, как и у Норвегии, однако за счет личной встречи австрийцы впереди.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 1. Третий тур

Северная Ирландия - Австрия 0:1

Гол: Грегорич 42

Северная Ирландия: МакГоверн - Даллас (Томпсон 73), Кэткарт, Д.Еванс, Льюис - МакЛаглин, К.Девис (К.Еванс 73) - Уайт (Бойс 83), Макнейр (Магеннис 83), Джонс - Лафферти (Вашингтон 61)

Австрия: Перван - Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба - Ранфтль (Триммель 73), Ильзанкер, Баумгартлингер, Баумгартнер - Грегорич (Грбич 80), Шлагер

Дивизион В. Группа 1