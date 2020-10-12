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С хет-триком Холанда. Норвегия - Румыния 4:0. Видео обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Норвегия - Румыния, Лига Наций, 11 октября 2020

С хет-триком Холанда. Норвегия - Румыния 4:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Норвегия - Румыния, которые встречались в третьем туре дивизиона В Лиги Наций. Главным героем поединка стал юный форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд, который забил три мяча в ворота соперника. Особенно стоит отметить первый - Эрлинг стартовал от центральной линии, а хавбек «Реала» Мартин Эдегор дал глубокий разрезной пас. Затем плей-мейкер еще однажды ассистировал партнеру. У Холанда уже шесть голов в текущем розыгрыше Лиги Наций.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 1
Норвегия - Румыния 4:0
Голы: Холанд 13, 64, 74, Сорлот 39

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В статье: Норвегия Румыния Мартин Эдегор Эрлинг Холанд
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