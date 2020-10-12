Хорватия - Швеция 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Хорватия - Швеция, которые встречались в третьем туре дивизиона А Лиги Наций. Учитывая присутствие в группе Португалии и Франции, именно эти сборные будут определять, кто покинуть высшую лигу. Первый раунд выиграли клетчатые благодаря решающем удара Андрея Крамарича.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 3

Хорватия - Швеция 2:1

Голы: Влашич 32, Крамарич 84 - Берг 66