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Хорватия - Швеция 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Хорватия - Швеция, 11 октября 2020, Лига Наций
Вашему вниманию видео обзор матча Хорватия - Швеция, которые встречались в третьем туре дивизиона А Лиги Наций. Учитывая присутствие в группе Португалии и Франции, именно эти сборные будут определять, кто покинуть высшую лигу. Первый раунд выиграли клетчатые благодаря решающем удара Андрея Крамарича.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 3
Хорватия - Швеция 2:1
Голы: Влашич 32, Крамарич 84 - Берг 66
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