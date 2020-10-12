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"Идол". Мбаппе поделился фотографиями с Роналду после мировой Франции с Португалией
А как же Месси?
Юный нападающий национальной сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал пост в своем Твиттере – на фотографиях изображены 21-летний француз и 35-летний форвард португальцев Криштиану Роналду. Напомним, вчера команды сыграли вничью (0:0) в рамках 3-го тура Лиги наций.
Мбаппе добавил смайлики короны и козла (прим. ред. UA-Футбол – аббревиатура GOAT (козел) расшифровывается как "Greatest Of All Time" и переводится как "Величайший за все времена") и подписал снимки одним словом – "Идол".
Idol ????????... @Cristiano pic.twitter.com/uZGEXnhuUB— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 11, 2020
Напомним, в 4-м туре Португалия дома сыграет со Швецией, а Франция поедет в гости к хорватам (14 октября).
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