"Идол". Мбаппе поделился фотографиями с Роналду после мировой Франции с Португалией

Юный нападающий национальной сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал пост в своем Твиттере – на фотографиях изображены 21-летний француз и 35-летний форвард португальцев Криштиану Роналду. Напомним, вчера команды сыграли вничью (0:0) в рамках 3-го тура Лиги наций.

Мбаппе добавил смайлики короны и козла (прим. ред. UA-Футбол – аббревиатура GOAT (козел) расшифровывается как "Greatest Of All Time" и переводится как "Величайший за все времена") и подписал снимки одним словом – "Идол".

Напомним, в 4-м туре Португалия дома сыграет со Швецией, а Франция поедет в гости к хорватам (14 октября).