Впервые за 5 лет: Левандовского заменили в матче за сборную Польши из-за неприятной травмы

Нападающий национальной сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский не доиграл поединок 3-го тура Лиги наций УЕФА с Италией (0:0). 32-летний поляк был заменен на 83-й минуте из-за повреждения голеностопного сустава.

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Как сообщает издание Sport.pl, Роберт досмотрел матч на скамейке запасных, его нога была обернута в пакет со льдом – о степени серьезности травмы пока не сообщается.

Отметим, что Левандовского заменили в официальном матче за национальную сборную Польши впервые за 5 лет. В последний раз он уходил на замену в игре с Гибралтаром (8:1) в рамках квалификации на ЕВРО-2016 (сентябрь 2015-го).