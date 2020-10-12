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Де Бур: Чтобы обыгрывать Боснию на выезде, Нидерландам нужно быть в оптимальной форме
Франк совсем недавно у руля "Заводного Апельсина"
Главный тренер национальной сборной Нидерландов Франк Де Бур высказался после ничьей с Боснией и Герцеговиной (0:0) в матче 3-го тура Лиги наций. Цитирует наставника пресс-служба УЕФА. Напомним, голландцы – соперники Украины на ЕВРО-2020.
"Тяжело вскрывать оборону, когда соперник защищается настолько компактно. Мы чаще всего создавали угрозы в первом тайме с правого фланга. У нас была пара хороших атак до перерыва, но до реальных голевых моментов не доходило. Мы редко теряли мяч, но нужно создавать больше остроты".
"После такого матча я должен задавать вопросы себе тоже, ведь вся ответственность лежит на моих плечах. Тем не менее, всем нам следует посмотреть на себя в зеркало – мы не реализовали свои моменты. Безусловно, Босния сыграла 1:1 в гостях с Италией, это команда, с которой нужно считаться. Если смотреть реально на вещи, то чтобы обыгрывать их на выезде, нам нужно было пребывать в оптимальной форме, но сегодня этого не было".
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