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Де Бур: Чтобы обыгрывать Боснию на выезде, Нидерландам нужно быть в оптимальной форме

Лига наций УЕФА
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Франк совсем недавно у руля "Заводного Апельсина"

Де Бур: Чтобы обыгрывать Боснию на выезде, Нидерландам нужно быть в оптимальной форме
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Главный тренер национальной сборной Нидерландов Франк Де Бур высказался после ничьей с Боснией и Герцеговиной (0:0) в матче 3-го тура Лиги наций. Цитирует наставника пресс-служба УЕФА. Напомним, голландцы – соперники Украины на ЕВРО-2020.

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"Тяжело вскрывать оборону, когда соперник защищается настолько компактно. Мы чаще всего создавали угрозы в первом тайме с правого фланга. У нас была пара хороших атак до перерыва, но до реальных голевых моментов не доходило. Мы редко теряли мяч, но нужно создавать больше остроты".

"После такого матча я должен задавать вопросы себе тоже, ведь вся ответственность лежит на моих плечах. Тем не менее, всем нам следует посмотреть на себя в зеркало – мы не реализовали свои моменты. Безусловно, Босния сыграла 1:1 в гостях с Италией, это команда, с которой нужно считаться. Если смотреть реально на вещи, то чтобы обыгрывать их на выезде, нам нужно было пребывать в оптимальной форме, но сегодня этого не было".

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В статье: Нидерланды Босния и Герцеговина Франк де Бур Лига Наций
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Источник:
UEFA

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