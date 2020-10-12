Вербич помог сборной Словении обыграть Косово. Видеообзор матча Лиги Наций

Легионер киевского " Динамо " Беньямин Вербич принял участие в победе своей сборной Словении над Косово в Лиге Наций. Он вышел в старте, отыграл почти весь матч, был заменен на 75 минуте.

Единственный гол во встрече был забит на 22 минуте в последствии контратаки.

После 3 туров Словения делит первую строчку в группе 3 (Лига С) с Грецией.

Лига Наций, 3 тур

Косово - Словения 0:1

Гол: Харрис Вучкич (22)

Обзор матча