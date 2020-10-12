Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вербич помог сборной Словении обыграть Косово. Видеообзор матча Лиги Наций
У него самого было несколько моментов
Легионер киевского "
Единственный гол во встрече был забит на 22 минуте в последствии контратаки.
После 3 туров Словения делит первую строчку в группе 3 (Лига С) с Грецией.
Лига Наций, 3 тур
Косово - Словения 0:1
Гол: Харрис Вучкич (22)
Обзор матча
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тестирование сборной, победа Англии, тур в Первой лиге. Главные новости за 11 октября
- Андрей Шевченко: Я представляю, какой матч ждет Шахтер в Мадриде
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Апокалипсис. Окончание следует… Акценты зрителя на игре Украины с Германией
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...