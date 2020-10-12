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Как соперник Украины по ЕВРО потерял очки в Лиге наций. Обзор ничьи Боснии и Герцеговины с Нидерландами

Лига наций УЕФА
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Как соперник Украины по ЕВРО потерял очки в Лиге наций. Обзор ничьи Боснии и Герцеговины с Нидерландами
Новина українською

"Заводной Апельсин" вновь теряет очки под руководством нового наставника – Франк Де Бур пока не может подобрать ключи к сборной Нидерландов.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги наций между Боснией и Герцеговиной и Нидерландами.

Зеница. "Билино Поле".

Босния и Герцеговина – Нидерланды 0:0

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В статье: Нидерланды Босния и Герцеговина Лига Наций Френки де Йонг
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