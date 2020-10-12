Лига наций УЕФА
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Как соперник Украины по ЕВРО потерял очки в Лиге наций. Обзор ничьи Боснии и Герцеговины с Нидерландами
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"Заводной Апельсин" вновь теряет очки под руководством нового наставника – Франк Де Бур пока не может подобрать ключи к сборной Нидерландов.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги наций между Боснией и Герцеговиной и Нидерландами.
Зеница. "Билино Поле".
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