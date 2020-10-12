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Лига наций УЕФА

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Крушение викингов. Исландия – Дания 0:3. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
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"Алая гвардия" была на высоте

Крушение викингов. Исландия – Дания 0:3. Обзор матча и видео голов
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Англичане сумели возглавить второй квартет Лиги А благодаря триумфу в матче 3-го туру Лиги наций с бельгийцами. В свою очередь Дания продолжает погоню за лидерами группы – вчера на выезде с крупным счетом была обыграна Исландия.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги наций между Исландией и Данией.

Рейкьявик. "Лаугардалсвеллур".

Исландия – Дания 0:3

Голы: Сигурьонссон (автогол), Эриксен (46), Сков (61)

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В статье: Дания Исландия Кристиан Эриксен
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