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Крушение викингов. Исландия – Дания 0:3. Обзор матча и видео голов
"Алая гвардия" была на высоте
Англичане сумели возглавить второй квартет Лиги А благодаря триумфу в матче 3-го туру Лиги наций с бельгийцами. В свою очередь Дания продолжает погоню за лидерами группы – вчера на выезде с крупным счетом была обыграна Исландия.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги наций между Исландией и Данией.
Рейкьявик. "Лаугардалсвеллур".
Голы: Сигурьонссон (автогол), Эриксен (46), Сков (61)
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