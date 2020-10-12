Лига наций УЕФА
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Дележка баллов на фоне травмы Левандовски. Обзор мировой Польши и Италии
В Гданьске было сухо
"Скуадра Адзурра" лидирует в первой группе Лиги А даже после ничьи с поляками – Нидерланды не воспользовались осечкой итальянцев, также сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной. В этом квартете еще ничего не решено.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги наций между Польшей и Италией.
Гданьск. "Энерга Арена".
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