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Дележка баллов на фоне травмы Левандовски. Обзор мировой Польши и Италии

Лига наций УЕФА
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В Гданьске было сухо

Дележка баллов на фоне травмы Левандовски. Обзор мировой Польши и Италии
Новина українською

"Скуадра Адзурра" лидирует в первой группе Лиги А даже после ничьи с поляками – Нидерланды не воспользовались осечкой итальянцев, также сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной. В этом квартете еще ничего не решено.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги наций между Польшей и Италией.

Гданьск. "Энерга Арена".

Польша – Италия 0:0

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В статье: Италия Польша Лига Наций
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