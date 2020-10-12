Дележка баллов на фоне травмы Левандовски. Обзор мировой Польши и Италии

"Скуадра Адзурра" лидирует в первой группе Лиги А даже после ничьи с поляками – Нидерланды не воспользовались осечкой итальянцев, также сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной. В этом квартете еще ничего не решено.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги наций между Польшей и Италией.

Гданьск. "Энерга Арена".

Польша – Италия 0:0