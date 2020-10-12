Луис Энрике: Мы чувствуем себя, как и перед первой игрой с Украиной

Сборная Испании прибыла на поединок Лиги наций по Украине за двое суток до игры. В понедельник утром "Фурия Роха" провела тренировку на НСК "Олимпийский", после которого Луис Энрике ответил на вопросы журналистов.

- Не расхолаживает вашу команду результат первого матча. За счет чего Украина может создать проблемы Испании?

- С нашей стороны нет недооценки. Мы чувствуем себя, как и перед первой игрой с Украиной.

- Сборная Украины сейчас загадка даже для украинских болельщиков. Кого можете выделить в составе соперника?

- Если для вас это загадка, то что о нас говорить. Можно назвать многих. Например, Степаненко. Также у команды опытный тренер Андрей Шевченко.