  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Моуриньо в ярости: Саутгейт готов выпустить Кейна с первых минут против Дании?
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо в ярости: Саутгейт готов выпустить Кейна с первых минут против Дании?

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Ураган "шпор" и "трех львов" уже в порядке

Моуриньо в ярости: Саутгейт готов выпустить Кейна с первых минут против Дании?
Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, видимо, готов столкнуться с менеджером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо на страницах прессы. Саутгейт откровенно надеется, что форвард Харри Кейн сможет выйти с первых минут в завтрашнем поединке Лиги наций против Дании.

Читайте такжеВеликолепный второй тайм от трех львов. Лига наций. Англия – Бельгия 2:1

По информации Goal.com, ранее португалец попросил Гарета не слишком активно задействовать Кейна во время международной октябрьской паузы, так как у "Тоттенхэма" слишком загруженное начало кампании.

Нападающий не принимал участия в спарринге с Уэльсом на прошлой неделе, а в воскресном матче Лиги наций против Бельгии он вышел на замену во втором тайме. Напомним, "Тоттенхэм" встретится с "Вест Хэмом" в домашних стенах в рамках АПЛ уже в это воскресенье, 18 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Дания Жозе Моуриньо Гарет Саутгейт Лига Наций Харри Кейн Гарри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...