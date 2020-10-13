Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо в ярости: Саутгейт готов выпустить Кейна с первых минут против Дании?
Ураган "шпор" и "трех львов" уже в порядке
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, видимо, готов столкнуться с менеджером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо на страницах прессы. Саутгейт откровенно надеется, что форвард Харри Кейн сможет выйти с первых минут в завтрашнем поединке Лиги наций против Дании.
По информации Goal.com, ранее португалец попросил Гарета не слишком активно задействовать Кейна во время международной октябрьской паузы, так как у "Тоттенхэма" слишком загруженное начало кампании.
Нападающий не принимал участия в спарринге с Уэльсом на прошлой неделе, а в воскресном матче Лиги наций против Бельгии он вышел на замену во втором тайме. Напомним, "Тоттенхэм" встретится с "Вест Хэмом" в домашних стенах в рамках АПЛ уже в это воскресенье, 18 октября.
Популярное сейчас
- Украина - Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций
- Денисов: В субботу была абсолютно необъяснимая эпидемия в виде наплыва дудок на Олимпийском
- Директор Кристалла: Если бы Сачко был настоящим мужчиной и тренером, он бы извинился перед нами за судейство
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО