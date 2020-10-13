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Оглашена заявка сборной Украины на поединок с Испанией

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

"Красная Фурия" уже в Киеве

Оглашена заявка сборной Украины на поединок с Испанией
Новина українською

Сегодня в столице Украины на НСК "Олимпийский" состоится поединок четвертого тура группового этапа Лиги наций-2020/21 Украина – Испания (начало – в 21:45 по киевскому времени). Пресс-служба УАФ объявила официальную заявку сборной Украины. По номерам:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Евгений Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Александр Зубков, 23. Дмитрий Ризнык.

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Добавим, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Испанией не попал Валерий Бондарь.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Испания Лига Наций
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Источник:
УАФ

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