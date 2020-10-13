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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стрим до и после матча Украина - Испания. LIVE

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

До встречи в 21:00!

Стрим до и после матча Украина - Испания. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины готовится провести последний матч во время октябрьского международного перерыва. Команда Андрея Шевченко проиграла три подряд игры, а в сентябре уже уступала испанцам. Что ожидает "сине-жёлтых" сегодня? Удастся ли зацепиться за очки? Анализируем противостояние и делаем прогноз на поединок в прямом эфире на UA-Футбол. Встречаемся в 21:00!

А сразу после финального свистка на НСК "Олимпийский" собираемся в трансляции на нашем Youtube-канале и оперативно разбираем ход игры и дальнейшие перспективы украинцев среди лучших команд в Лиге наций. До встречи!

Читайте такжеУкраина - Испания. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Задавайте свои вопросы в чате к трансляции, а также пишите комментарии относительно наших стримов. Нам интересно Ваше мнение!

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В статье: Украина Испания канал UA-Футбол
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