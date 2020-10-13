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Стрим до и после матча Украина - Испания. LIVE
До встречи в 21:00!
Сборная Украины готовится провести последний матч во время октябрьского международного перерыва. Команда Андрея Шевченко проиграла три подряд игры, а в сентябре уже уступала испанцам. Что ожидает "сине-жёлтых" сегодня? Удастся ли зацепиться за очки? Анализируем противостояние и делаем прогноз на поединок в прямом эфире на UA-Футбол. Встречаемся в 21:00!
А сразу после финального свистка на НСК "Олимпийский" собираемся в трансляции на нашем Youtube-канале и оперативно разбираем ход игры и дальнейшие перспективы украинцев среди лучших команд в Лиге наций. До встречи!
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Стрим до матча
Стрим после матча
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