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Украина - Испания. Разбор игры и аналитика
Запись эфира
На Youtube-канале UA-Футбол вышел наш очередной эфир, который был посвящен матчу сборной Украины в Лиге Наций. До начала матча эксперты обсудили главные новости перед стартовым свистком, вспомнили прошедшие матчи "сине-желтых", а также дали свой прогноз на игру.
По истечении 90-та минут разговор уже зашел о матче Украина - Испания. Эксперты дали свою оценку произошедшему на поле и пытались определить, за счет чего команда Шевченко добилась положительного результата.
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Стрим до матча
Стрим после матча
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