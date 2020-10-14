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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Испания. Разбор игры и аналитика

Лига наций УЕФА
(4 голосов)

Запись эфира

Украина - Испания. Разбор игры и аналитика
UA-Футбол
Новина українською

На Youtube-канале UA-Футбол вышел наш очередной эфир, который был посвящен матчу сборной Украины в Лиге Наций. До начала матча эксперты обсудили главные новости перед стартовым свистком, вспомнили прошедшие матчи "сине-желтых", а также дали свой прогноз на игру.

По истечении 90-та минут разговор уже зашел о матче Украина - Испания. Эксперты дали свою оценку произошедшему на поле и пытались определить, за счет чего команда Шевченко добилась положительного результата.

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Вы также всегда можете принять участие в нашем прямом эфире. Подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях или в чате к трансляции своё мнение о нынешней сборной Украины, свои мысли о поединке с немцами и итоговый результат.

Стрим до матча

Стрим после матча

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В статье: Украина Испания канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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shat (киев)
13.10.2020 в 23:45
ублюдок он одним словом зажравшийся
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0
-1
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metall1925 (Merefa)
13.10.2020 в 20:56
-1 игрок в составе, не нужно напа выставлять, тем более что он не в форме)))
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+4
-1


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