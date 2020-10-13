Лидер сборной Бельгии покинул расположение национальной команды и вернулся в клуб

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Бельги Кевин Де Брюйне в ближайшее время не сможет помочь команде Роберто Мартинеса. Хавбек покинул лагерь "красных дьяволов" (прим. ред. UA-Футбол – прозвище сборной Бельги). По информации Sky Sports, его участие в игре с лондонским "Арсеналом" в субботу в рамках АПЛ – под вопросом. Тренер сборной Бельгии отметил:

"Я бы не сказал, что у Кевина травма. Он почувствовал дискомфорт. Это мера предосторожности. Де Брюйне не смог оценить свою готовность к матчу на 100%".

UPDATE: @DeBruyneKev returned to his club. He couldn’t be fit enough to play against Iceland. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 12, 2020

КДБ в любом случае не восстановился бы к матчу Лиги наций с Исландией, как сообщает источник. Напомним, игрок был заменен во второй половине проигранного матча с англичанами (2:1).