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Лидер сборной Бельгии покинул расположение национальной команды и вернулся в клуб
У КДБ проблемы
Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Бельги Кевин Де Брюйне в ближайшее время не сможет помочь команде Роберто Мартинеса. Хавбек покинул лагерь "красных дьяволов" (прим. ред. UA-Футбол – прозвище сборной Бельги). По информации Sky Sports, его участие в игре с лондонским "Арсеналом" в субботу в рамках АПЛ – под вопросом. Тренер сборной Бельгии отметил:
"Я бы не сказал, что у Кевина травма. Он почувствовал дискомфорт. Это мера предосторожности. Де Брюйне не смог оценить свою готовность к матчу на 100%".
UPDATE: @DeBruyneKev returned to his club. He couldn’t be fit enough to play against Iceland.— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 12, 2020
КДБ в любом случае не восстановился бы к матчу Лиги наций с Исландией, как сообщает источник. Напомним, игрок был заменен во второй половине проигранного матча с англичанами (2:1).
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