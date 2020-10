Лидер сборной Бельгии покинул расположение национальной команды и вернулся в клуб

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Бельги Кевин Де Брюйне в ближайшее время не сможет помочь команде Роберто Мартинеса. Хавбек покинул лагерь "красных дьяволов" (прим. ред. UA-Футбол – прозвище сборной Бельги). По информации Sky Sports, его участие в игре с лондонским "Арсеналом" в субботу в рамках АПЛ – под вопросом. Тренер сборной Бельгии отметил:

UPDATE: @DeBruyneKev returned to his club. He couldn’t be fit enough to play against Iceland.