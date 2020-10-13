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Коллективная вариативность и молодые крылья. Новые принципы сборной Испании

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К чему готовиться сборной Украины

Коллективная вариативность и молодые крылья. Новые принципы сборной Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанские журналисты были в восторге. Накануне одного из матчей сборной популярное испанское издание сформировало команду из игроков, которым не исполнилось 25-и. Эта команда могла бы конкурировать за самые высокие места во всех турнирах. Но Луис Энрике не впадает в крайности. Молодежь он использует, однако доверяет и опытным ветеранам, на которых держался костяк коллектива еще восемь-десять лет назад. Например, сегодня на месте бывшей боевой славы сыграют Серхио Рамос, Серхио Бускетс и Хесус Навас – именно здесь в 2012-м они выиграли чемпионат Европы. Тогда завершился самый успешный цикл в истории сборной Испании.

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После Евро-2012 Испания ничего не выигрывала. На мундиале-2014 не вышла из группы, на Евро-2016 уступила в 1/8-й финала после доминантной игры на групповом этапе, на чемпионате мира 2018 допустила конфуз с немощной, но поддерживаемой судьями и допингом сборной России. Тогда уже вопрос стоял ребром: сборная Испании нуждалась в изменениях.

Доверили непростой процесс смены поколений Луису Энрике. Экс-тренер "Ромы", "Барселоны" и "Сельты" возглавил "Фурию Роху" сразу после чемпионата мира 2018, но затем был вынужден отлучиться по семейным обстоятельствам. Квалификацию на Евро-2020 Испания прошла с Роберто Морено, не изменяя собственному стилю доминирования. Этот вектор развития имел право на существование, однако моральное выздоровление Энрике после смерти дочери закрутило спираль на испанском пути: бывший ассистент Энрике, а в то время главный тренер Роберто Морено под давлением то ли Федерации, то ли самого Энрике был вынужден не только уступить должность другу, но и совсем уйти из штата. Самостоятельное плавание Морено продолжил вне испанской акватории, а Луис Энрике готовился к заплыву на чемпионате Европы.

Свои коррективы в футбольные планы, впрочем, внес коронавирус. Последний матч с Роберто Морено "Фурия Роха" провела 18-го ноября 2019-го года, а первый с Луисом Энрике (после возвращения) – третьего сентября 2020-го года.

Четыре матча... Ровно столько Испания провела под руководством Луиса Энрике и без Роберто Морено в штате. Вроде и немного, однако эти матчи продемонстрировали некоторые радикальные отклонения от прежних принципов.

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Испанию называют командой без ярких бомбардиров. У "Фурии Рохи" нет своих Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду или Гарри Кейна. Однако Луиса Энрике это совсем не беспокоит: "Я предпочитаю командную работу. Это лучше, чем иметь игрока, который забивает 30 голов за сезон, но определяет твою работу. Мы генерируем голевые шансы и каждый из наших игроков заинтересован в том, чтобы забить гол. И у меня всегда есть несколько вариантов состава. Важно то, что главный герой матча – не отдельный игрок, а коллектив".

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Луису Энрике трудно оппонировать. В последних шести матчах на домашнем стадионе испанцы имеют потрясающую статистику – шесть побед с общим счетом 24:0. Из больших европейских сборных только Англия за такой же промежуток времени забила больше. Однако "сухая" защитная домашняя серия испанцев уникальна – уже 565 минут. Три подряд домашних матча Испания провела в Мадриде – это еще один удар по прежним принципам. Ранее такое пристрастие к только одной дислокации домашних поединков наблюдалось в далеком 1972-м году, когда Валенсия приняла восемь подряд поединков "Фурии Рохи".

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На выездах Испании труднее. Она не пропустила в недавнем товарищеском матче с Португалией, но перед тем позволяла поразить свои ворота не только Германии, Румынии, Швеции и Норвегии, а также Фарерским островам. С другой стороны, в последнем матче Лиги наций Испания была близка к пропущенному – спасла только безупречная игра Давида де Хеа.

В конце того поединка менее именитый и статусный соперник создавал давление на ворота испанцев. Все потому, что "Фурия Роха" – это классическая модель соперника, который играет сам и позволяет это делать другим. Но результат обычно остается за испанцами благодаря высокому уровню реализации голевых моментов, благодаря умению каждого игрока завершать или поддержать атаку.

Показательный и важный компонент игры сборной Испании – активность флангов (об этом, кстати, говорил Андрей Шевченко на предматчевой прессконференции). Но эта активность касается не только полузащитников или фланговых нападающих, но и защитников. Хесус Навас продолжает бороздить фланг как в молодые годы. Его умение обострить, обыграть один в один, выполнить нацеленную не только навесную передачу с фланга, но и разрезной пас на обострение, существенно усиливает атакующий потенциал сборной Испании. В матче против Украины ждем на противоположной стороне Серхио Регилона, который не играл против швейцарцев и который является более полезным игроком, чем Хосе Луис Гайя из "Валенсии". Победа "Севильи" в Лиге Европы 2019/20 – огромная заслуга именно двух латералей.

Серхио Рамос в центре защиты – незаменимая персона, а рядом с ним действует перспективный Пау Торрес из "Вильярреала". Этот игрок, конечно, не является непроходимым, что показал недавний поединок "субмарины" против "Барсы" на "Камп Ноу". Но и не каждая команда атакует, простите меня, силами Месси, Фатти, Гризманна и Коутиньо.

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Против швейцарцев Испания играла с двумя классическими опорниками в формации 4-2-3-1. Тогда рядом с Серхио Бускетсом, типичным разрушителем, центру поля добавлял мобильности Микель Мерино из "Реала Сосьедад". Похожие по характеристикам игроки – Серхио Каналес ("Бетис"), Дани Себальос ("Арсенал") и Хосе Кампанья ("Леванте"). "Товарняк" с Португалией в основе начали Каналес и Себальос, но вряд ли в официальном поединке Луис Энрике будет сковывать себя наличием одноплановых игроков. Если Испания выйдет в формации 4-3-3, тогда рядом с Бускетсом, Мерино / Себальосом / Каналесом можно ожидать Родри. Это своеобразная замена Тьяго Алькантаре, которого нет в команде из-за Covid-19.

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Теоретически опуститься в глубину поля может Дани Ольмо, но он больше нужен Испании в передней линии. Полузащитник "Лейпцига" вместе с Ансу Фати – крылья, мозг, сердце сборной Испании в атаке. Проблема в том, что оба игрока находятся в молодом возрасте, из-за чего нестабильны. Со швейцарцами оба сыграли плохо, от чего страдал весь атакующий потенциал испанской команды.

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Адама Траоре - это открытие Луиса Энрике. Мощный полузащитник / нападающий поражает своей физической подготовкой, стартовой скоростью, силой удара. Этот футболист как внешне (по телосложению), так и по манере игры напоминает Лукаку – настоящий кошмар для любого защитника. Но с теми же проблемами, как и у Фати с Ольмо – когда игра не идет, выжать что-то полезное из действий Адама Траоре не удастся.

Ферран Торрес еще не успел освоиться в "Манчестер Сити", однако он был в порядке и в "Валенсии". Футболист с отличным видением поля, с интуицией, футбольным интеллектом, которые позволяют ему оказываться там, откуда можно отдать передачу на обострение. Это не классический нападающий-финишер. Это создатель. Полезен как в позиционных атаках, так и во время контрнападения. Полезный в средней фазе наступления – когда надо отдать последнюю или предпоследнюю передачу, или создать панику в гуще защитников.

Швейцарцам победный гол забил Микель Оярсабаль, но против Украины со старта сыграет, вероятно, Родриго – это уже классический форвард-завершитель. С отличной скоростью, сильным ударом, с умением обострить как ногой, так и головой при навесах. Родриго – форвард-убийца, который способен весь матч терроризировать защитников работой без мяча, но при этом сохранит силы для рывка на последних секундах за спины оппонентов.

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Можно ли достойно сыграть против этой сборной Испании? Бесспорно. Можно ли ей не проиграть? Да. Что для этого нужно? Сыграть без ошибок. Банальная рекомендация приобретает актуальность в связи со стилем испанцев – они дают играть, но и сами пользуются "подачками" соперников. У Украины будут свои шансы забить, но надо быть готовым реализовать один из одного или два из двух. И минимизировать риски на своей половине поля. Этой Испании легко создавать и созидать на пространстве, но труднее это делать под плотной опекой и в условиях, когда соперники не уступают в борьбе один в один. В теории рецепт противодействия – простой и максимально понятный; как будет на практике – увидим вечером.

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В статье: Луис Гарсия Национальная сборная Испании Ансу Фати
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