Коллективная вариативность и молодые крылья. Новые принципы сборной Испании

Испанские журналисты были в восторге. Накануне одного из матчей сборной популярное испанское издание сформировало команду из игроков, которым не исполнилось 25-и. Эта команда могла бы конкурировать за самые высокие места во всех турнирах. Но Луис Энрике не впадает в крайности. Молодежь он использует, однако доверяет и опытным ветеранам, на которых держался костяк коллектива еще восемь-десять лет назад. Например, сегодня на месте бывшей боевой славы сыграют Серхио Рамос, Серхио Бускетс и Хесус Навас – именно здесь в 2012-м они выиграли чемпионат Европы. Тогда завершился самый успешный цикл в истории сборной Испании.

После Евро-2012 Испания ничего не выигрывала. На мундиале-2014 не вышла из группы, на Евро-2016 уступила в 1/8-й финала после доминантной игры на групповом этапе, на чемпионате мира 2018 допустила конфуз с немощной, но поддерживаемой судьями и допингом сборной России. Тогда уже вопрос стоял ребром: сборная Испании нуждалась в изменениях.

Доверили непростой процесс смены поколений Луису Энрике. Экс-тренер "Ромы", "Барселоны" и "Сельты" возглавил "Фурию Роху" сразу после чемпионата мира 2018, но затем был вынужден отлучиться по семейным обстоятельствам. Квалификацию на Евро-2020 Испания прошла с Роберто Морено, не изменяя собственному стилю доминирования. Этот вектор развития имел право на существование, однако моральное выздоровление Энрике после смерти дочери закрутило спираль на испанском пути: бывший ассистент Энрике, а в то время главный тренер Роберто Морено под давлением то ли Федерации, то ли самого Энрике был вынужден не только уступить должность другу, но и совсем уйти из штата. Самостоятельное плавание Морено продолжил вне испанской акватории, а Луис Энрике готовился к заплыву на чемпионате Европы.

Свои коррективы в футбольные планы, впрочем, внес коронавирус. Последний матч с Роберто Морено "Фурия Роха" провела 18-го ноября 2019-го года, а первый с Луисом Энрике (после возвращения) – третьего сентября 2020-го года.

Четыре матча... Ровно столько Испания провела под руководством Луиса Энрике и без Роберто Морено в штате. Вроде и немного, однако эти матчи продемонстрировали некоторые радикальные отклонения от прежних принципов.

Испанию называют командой без ярких бомбардиров. У "Фурии Рохи" нет своих Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду или Гарри Кейна. Однако Луиса Энрике это совсем не беспокоит: "Я предпочитаю командную работу. Это лучше, чем иметь игрока, который забивает 30 голов за сезон, но определяет твою работу. Мы генерируем голевые шансы и каждый из наших игроков заинтересован в том, чтобы забить гол. И у меня всегда есть несколько вариантов состава. Важно то, что главный герой матча – не отдельный игрок, а коллектив".

Луису Энрике трудно оппонировать. В последних шести матчах на домашнем стадионе испанцы имеют потрясающую статистику – шесть побед с общим счетом 24:0. Из больших европейских сборных только Англия за такой же промежуток времени забила больше. Однако "сухая" защитная домашняя серия испанцев уникальна – уже 565 минут. Три подряд домашних матча Испания провела в Мадриде – это еще один удар по прежним принципам. Ранее такое пристрастие к только одной дислокации домашних поединков наблюдалось в далеком 1972-м году, когда Валенсия приняла восемь подряд поединков "Фурии Рохи".

На выездах Испании труднее. Она не пропустила в недавнем товарищеском матче с Португалией, но перед тем позволяла поразить свои ворота не только Германии, Румынии, Швеции и Норвегии, а также Фарерским островам. С другой стороны, в последнем матче Лиги наций Испания была близка к пропущенному – спасла только безупречная игра Давида де Хеа.

В конце того поединка менее именитый и статусный соперник создавал давление на ворота испанцев. Все потому, что "Фурия Роха" – это классическая модель соперника, который играет сам и позволяет это делать другим. Но результат обычно остается за испанцами благодаря высокому уровню реализации голевых моментов, благодаря умению каждого игрока завершать или поддержать атаку.

Показательный и важный компонент игры сборной Испании – активность флангов (об этом, кстати, говорил Андрей Шевченко на предматчевой прессконференции). Но эта активность касается не только полузащитников или фланговых нападающих, но и защитников. Хесус Навас продолжает бороздить фланг как в молодые годы. Его умение обострить, обыграть один в один, выполнить нацеленную не только навесную передачу с фланга, но и разрезной пас на обострение, существенно усиливает атакующий потенциал сборной Испании. В матче против Украины ждем на противоположной стороне Серхио Регилона, который не играл против швейцарцев и который является более полезным игроком, чем Хосе Луис Гайя из "Валенсии". Победа "Севильи" в Лиге Европы 2019/20 – огромная заслуга именно двух латералей.

Серхио Рамос в центре защиты – незаменимая персона, а рядом с ним действует перспективный Пау Торрес из "Вильярреала". Этот игрок, конечно, не является непроходимым, что показал недавний поединок "субмарины" против "Барсы" на "Камп Ноу". Но и не каждая команда атакует, простите меня, силами Месси, Фатти, Гризманна и Коутиньо.

Против швейцарцев Испания играла с двумя классическими опорниками в формации 4-2-3-1. Тогда рядом с Серхио Бускетсом, типичным разрушителем, центру поля добавлял мобильности Микель Мерино из "Реала Сосьедад". Похожие по характеристикам игроки – Серхио Каналес ("Бетис"), Дани Себальос ("Арсенал") и Хосе Кампанья ("Леванте"). "Товарняк" с Португалией в основе начали Каналес и Себальос, но вряд ли в официальном поединке Луис Энрике будет сковывать себя наличием одноплановых игроков. Если Испания выйдет в формации 4-3-3, тогда рядом с Бускетсом, Мерино / Себальосом / Каналесом можно ожидать Родри. Это своеобразная замена Тьяго Алькантаре, которого нет в команде из-за Covid-19.

Теоретически опуститься в глубину поля может Дани Ольмо, но он больше нужен Испании в передней линии. Полузащитник "Лейпцига" вместе с Ансу Фати – крылья, мозг, сердце сборной Испании в атаке. Проблема в том, что оба игрока находятся в молодом возрасте, из-за чего нестабильны. Со швейцарцами оба сыграли плохо, от чего страдал весь атакующий потенциал испанской команды.

Адама Траоре - это открытие Луиса Энрике. Мощный полузащитник / нападающий поражает своей физической подготовкой, стартовой скоростью, силой удара. Этот футболист как внешне (по телосложению), так и по манере игры напоминает Лукаку – настоящий кошмар для любого защитника. Но с теми же проблемами, как и у Фати с Ольмо – когда игра не идет, выжать что-то полезное из действий Адама Траоре не удастся.

Ферран Торрес еще не успел освоиться в "Манчестер Сити", однако он был в порядке и в "Валенсии". Футболист с отличным видением поля, с интуицией, футбольным интеллектом, которые позволяют ему оказываться там, откуда можно отдать передачу на обострение. Это не классический нападающий-финишер. Это создатель. Полезен как в позиционных атаках, так и во время контрнападения. Полезный в средней фазе наступления – когда надо отдать последнюю или предпоследнюю передачу, или создать панику в гуще защитников.

Швейцарцам победный гол забил Микель Оярсабаль, но против Украины со старта сыграет, вероятно, Родриго – это уже классический форвард-завершитель. С отличной скоростью, сильным ударом, с умением обострить как ногой, так и головой при навесах. Родриго – форвард-убийца, который способен весь матч терроризировать защитников работой без мяча, но при этом сохранит силы для рывка на последних секундах за спины оппонентов.

Можно ли достойно сыграть против этой сборной Испании? Бесспорно. Можно ли ей не проиграть? Да. Что для этого нужно? Сыграть без ошибок. Банальная рекомендация приобретает актуальность в связи со стилем испанцев – они дают играть, но и сами пользуются "подачками" соперников. У Украины будут свои шансы забить, но надо быть готовым реализовать один из одного или два из двух. И минимизировать риски на своей половине поля. Этой Испании легко создавать и созидать на пространстве, но труднее это делать под плотной опекой и в условиях, когда соперники не уступают в борьбе один в один. В теории рецепт противодействия – простой и максимально понятный; как будет на практике – увидим вечером.