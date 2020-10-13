Рецидив и отпуск: игроки Челси и Атлетико покинули расположение сборной Англии

Два футболиста сборной Англии, Бен Чилуэлл из "Челси" и Киран Триппьер из мадридского "Атлетико", покинули лагерь национальной команды.

По информации Sky Sports, у левого защитника "синих" случился рецидив травмы стопы, а футболиста "матрасников" Гарет Саутгейт отпустил в столицу Испании по семейным обстоятельствам.

Ранее Чилвелл вместе с Джейдоном Санчо посетил День рождения Тэмми Абрахама – вся троица справедливо попала на самоизоляцию. Фрэнк Лэмпард сообщит о физическом состоянии Бена в эту пятницу перед встречей "Челси" и "Саутгемптона".

Напомним, завтра англичане сыграют с Данией в рамках 4-го тура Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.