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Рецидив и отпуск: игроки Челси и Атлетико покинули расположение сборной Англии
Травма и семейные обстоятельства
Два футболиста сборной Англии, Бен Чилуэлл из "Челси" и Киран Триппьер из мадридского "Атлетико", покинули лагерь национальной команды.
По информации Sky Sports, у левого защитника "синих" случился рецидив травмы стопы, а футболиста "матрасников" Гарет Саутгейт отпустил в столицу Испании по семейным обстоятельствам.
Ранее Чилвелл вместе с Джейдоном Санчо посетил День рождения Тэмми Абрахама – вся троица справедливо попала на самоизоляцию. Фрэнк Лэмпард сообщит о физическом состоянии Бена в эту пятницу перед встречей "Челси" и "Саутгемптона".
Напомним, завтра англичане сыграют с Данией в рамках 4-го тура Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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