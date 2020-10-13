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Каравэ, Цыников, Шарапенко: Marca удивила ориентировочным составом сборной Украины

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Лучшая спортивная газета Испании?

Каравэ, Цыников, Шарапенко: Marca удивила ориентировочным составом сборной Украины
Новина українською

Сегодня издание Marca поделилось со своими читателями ориентировочным составом национальной сборной Украины на поединок 4-го тура Лиги наций с "Красной Фурией".

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По мнению редакции одной из самых авторитетных газет в Испании, Шевченко может выпустить на поле таких футболистов как Каравэ (Александр Караваев), Кобаленко (Виктор Коваленко), Шарапенко (Николай Шапаренко), Цыников (Виктор Цыганков) и Мараменко (Евгений Макаренко).

Интересно, что на скамейку запасных Marca отправила Евгения Коноплянку, но полузащитника "Шахтера" даже нет в заявке на поединок, он залечивает мышечное повреждение. Также стоит обратить внимание на трудности, с которыми столкнулись редакторы издания во время написания фамилии Богдана Михайличенко.

Отметим, что новость уже нельзя найти на сайте, она была удалена.

Каравэ, Цыников, Шарапенко: Marca удивила ориентировочным составом сборной Украины - изображение 1

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В статье: Андрей Шевченко Украина Испания Marca
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Комментарии (12)
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AntinBandera (Leopolis)
13.10.2020 в 16:03
Ну, останній раз, коли я пам'ятаю таке жахливе написання українських прізвищ, це коли ФК Барселона написав замість Шевченко - Чевчіков. Це було в 1997 році, if you know what I mean.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2020 в 16:04
болгарина прям из него сделали))
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 16:03
Тобто Кобаленко і Мараменко вас влаштовують?)
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0
0
adidas77 (Cумы)
13.10.2020 в 15:55
Стыдоба...Надо что бы Цыников и Шарапенко им пару голов щёлкнули!Вот это был бы адекватный ответ, что бы фамилии запомнили!
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2020 в 16:04
так съе балось сделает хет-трик и один положит на вас!))))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2020 в 15:45
странно, что редакция опубликовала ляп испанцев, хотя сама в своих дилетантских ляпах сидит по уши, но никаких действий не предпринимает)))
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+2
0
Po4eson (Одесса)
13.10.2020 в 16:02
Кстати, на этом же сайте в анонсе только 2 ляпа. Лунен почему то написан, так сайт украинский и игрок сборной Украины. И, если не секрет, что там ищут "с огнём и мечом"? Почему не "с бубном и плясками", например?
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.10.2020 в 15:39
Сломать пару гоблинов испанских на поле по методике великого чмошника Рамоса
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+3
0
Po4eson (Одесса)
13.10.2020 в 15:45
Степаненко и Попов могут. Но их не будет (.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2020 в 15:49
шарапенко может - он самогО горбатого брал!))
+1
0
avatar
beatles (Крижопіль)
13.10.2020 в 15:37
А чому тут дивуватись? там теж справнисеньки таки собі упирі які і на наших футбольних сайтах!
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+3
0
Technical
13.10.2020 в 15:37
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+3
0


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