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Каравэ, Цыников, Шарапенко: Marca удивила ориентировочным составом сборной Украины
Лучшая спортивная газета Испании?
Сегодня издание Marca поделилось со своими читателями ориентировочным составом национальной сборной Украины на поединок 4-го тура Лиги наций с "Красной Фурией".
По мнению редакции одной из самых авторитетных газет в Испании, Шевченко может выпустить на поле таких футболистов как Каравэ (Александр Караваев), Кобаленко (Виктор Коваленко), Шарапенко (Николай Шапаренко), Цыников (Виктор Цыганков) и Мараменко (Евгений Макаренко).
Интересно, что на скамейку запасных Marca отправила Евгения Коноплянку, но полузащитника "Шахтера" даже нет в заявке на поединок, он залечивает мышечное повреждение. Также стоит обратить внимание на трудности, с которыми столкнулись редакторы издания во время написания фамилии Богдана Михайличенко.
Отметим, что новость уже нельзя найти на сайте, она была удалена.
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