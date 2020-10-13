Каравэ, Цыников, Шарапенко: Marca удивила ориентировочным составом сборной Украины

Сегодня издание Marca поделилось со своими читателями ориентировочным составом национальной сборной Украины на поединок 4-го тура Лиги наций с "Красной Фурией".

По мнению редакции одной из самых авторитетных газет в Испании, Шевченко может выпустить на поле таких футболистов как Каравэ (Александр Караваев), Кобаленко (Виктор Коваленко), Шарапенко (Николай Шапаренко), Цыников (Виктор Цыганков) и Мараменко (Евгений Макаренко).

Интересно, что на скамейку запасных Marca отправила Евгения Коноплянку, но полузащитника "Шахтера" даже нет в заявке на поединок, он залечивает мышечное повреждение. Также стоит обратить внимание на трудности, с которыми столкнулись редакторы издания во время написания фамилии Богдана Михайличенко.

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