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Хорватия - Франция: где и когда смотреть матч Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги Наций Хорватия - Франция, 14 октября 2020

Хорватия - Франция: где и когда смотреть матч Лиги Наций
Новина українською

Игра против Франции - последний шанс для хорватов зацепиться за что-то в Лиге Наций. После возвращения в сборную Луки Модрича "Шашечные" не без проблем одолели шведов (2:1) и теперь у них три очка. До лидеров - Франции и Португалии - 4 балла, но худшее у подопечных Златко Далича уже позади - оставшиеся матчи с фаворитами они проведут дома.

С другой стороны, набравшая ход Франция - все еще сверхсерьезный оппонент. "Ле Бле" не проигрывают уже почти полтора года, и чтобы уехать со щитом из Парижа пару дней назад даже чемпион Европы Португалия не вылезала из обороны. О позоре резервного состава нашей сборной, пожалуй, просто промолчим.

Смогут ли "Шашечные" преподнести сюрприз и сделать то, что им не удалось в финале ЧМ-2018 и на "Стад де Франс" месяц назад - узнаем в среду, 14 октября, на Футбол 3. Начало игры Хорватия - Франция в 21:45.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Хорватия - Франция с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча Хорватия - Франция в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Чехия - Sport 2 CZ/SK, DIGI GO
  • Франция - TF1, Molotov, TF1 Live
  • Германия - DAZN
  • Израиль - 5Stars
  • Польша - Polsat Sport Premium 5, IPLA
  • Португалия - Sport TV5, Match Player, Sport TV LIVE
  • Словакия - DIGI GO, Sport 2 CZ/SK
  • Испания - Be Mad
  • Турция - S Sport, S Sport+
  • Великобритания - Sky Sports Red Button, SKY GO Extra
  • США - TUDN.com, TUDNxtra, TUDN App, ESPN+
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В статье: Лука Модрич Национальная сборная Франции Национальная сборная Хорватии Килиан Мбаппе
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