Италия - Нидерланды. Анонс и прогноз матча Лиги Наций

14 октября. 21:45. Лига Наций. Группа А1. Четвёртый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Статистика очных встреч

Три победы Нидерландов, 11 побед Италии (одна из них - в серии пенальти) и восемь ничьих. Все победы "Оранье" были одержаны в официальных матчах, у "Скуадры Адзурры" также три таких. Один официальный матч завершился вничью.

Непопадание на Чемпионат Мира-2018, затем новый проект, молодёжь и отличное выступление в Отборе на Евро. Лишь одно очко разрыва в нынешнем розыгрыше Лиги Наций, тот же результат в её третьем туре - 0:0 в гостях. Причём голландцы создали в Боснии больше, чем итальянцы - в Польше. А в предыдущем розыгрыше турнира лишь первые играли в финале. Тем не менее, ситуация вокруг "Оранье" близка к панике, а вокруг "Скуадры Адзурры" всё даже слишком спокойно. Нарушится ли алгоритм настроения в городе Бергамо, перешедшем от паники из-за коронавируса к гордости за свою стойкость?

Одна существенная разница между сборными, кроме ощущений, всё же присутствует. Творец нового проекта голландцев Рональд Куман в разгар работы ушёл в "Барселону". После чего сборная еле переиграла дома поляков и уступила там же Италии (0:1). А с постоянным коучем Франком Де Буром продлила серию матчей без забитых до трёх. Выступления против Мексики и Боснии даже вызвали комментарии СМИ вроде "от игры сборной болят глаза". И повысили и без того немалый скепсис насчёт Де Бура. Банальные перекатывания мяча, неорганизованность при его потере - такое и боялись увидеть при этом тренере.

Италия в трёх турах Лиги Наций забила лишь дважды и победила однажды. Она даже почти не заставляла голкипера поляков работать. Тем не менее, настроение у неё отличное. СМИ, игроки и тренер говорили о выступлении, достойном победы. За более двух лет работы у команды Роберто Манчини и вправду выработались почерк, интенсивность, желание владеть мячом. А оборона пропустила лишь шесть мячей в 18-ти последних матчах. В которых добыты 14 побед и четыре ничьи. И всё же вопросы к атаке в матчах против собранных оппонентов остаются. Вопрос в том, собранны ли голландцы.

Кадры

Два изменения Де Бур точно произведёт. Силу и боевитость дисквалифицированного опорника Де Роона не компенсировать. Ван де Беек и талант из АЗ Коопмейнерс более атакующие. Также помощь, ведь Жоржиньо Вейналдум с ролью креативщика не справляется. Вернётся на поле уже не дисквалифицированный форвард Депай. Вовремя после "500-процентных моментов, не реализованных в Боснии" (Де Бур). В обороне Аке может заменить либо более консервативного Блинда слева, либо уставшего Де Фрая в центре. А одного из слабых вингеров - Малена либо Промеса - неплохо вошедший в игру в Боснии Бергхюйс.

В Италии всё стабильнее. Белотти дисквалифицирован, да и без этого его должен был заменить Иммобиле. Золотая Бутса получит очередной шанс доказать, что стоит чего-то в сборной. Федерико Кьеза, дико смазавший в Польше, также уже должен брать руль в руки. Слева в отсутствие Инсинье выйдет либо форвард Кен, либо вингер Эль-Шаарави. Кьеллини должен заменить Ачерби в центре обороны. На остальных же позициях изменений не будет. Выход кого-либо другого вместо Флоренци, Бонуччи, Эмерсона, Доннаруммы, Жоржиньо, Верратти и Бареллы будет сенсацией.

Италия: Д. Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Эль-Шаарави

Нидерланды: Силлесен, Дамфриз, Ван Дейк, Де Фрай, Аке, Ф. Де Йонг, ван де Беек, Вейналдум, Бергхюйс, Депай, Промес

Прогноз: Италия - Нидерланды 1:1

Надо сказать, итальянцы ставят высокую планку. Манчини заявляет, что сборная разбаловала болельщиков, и потому одна ничья уже воспринимается как кризис. Верратти считает, что "адзурри" уже достигли уровня Франции. Потому придётся играть лишь на победу. Тем более - для жителей Бергамо. Голландцы же больше думают о буре в случае поражения, что всегда вредно. Да и Италия просто организованнее. С другой стороны, тревожный звонок для немного затормозивших хозяев был бы справедливым. А у гостей всё-таки есть "звонари". Одно ясно - зрелища не будет.