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Уэльс теряет лидера перед матчем Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Полузащита осталась без футболиста топ-уровня

Уэльс теряет лидера перед матчем Лиги Наций
UA-Футбол
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Уже завтра сборная Уэльса сыграет против Болгарии в Лиге Наций. Главный тренер "драконов" потерял ключевого футболиста.

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На поле не сможет выйти Аарон Рэмси - полузащитник из-за травмы даже не полетел в Болгарию. Помимо него, не сыграет Дэнни Брукс.

Напомним, что также в расположение Уэльса не поехал Гарет Бэйл - он остался в Лондоне.

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В статье: Аарон Рэмси Уэльс
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