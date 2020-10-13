Уэльс теряет лидера перед матчем Лиги Наций

Уже завтра сборная Уэльса сыграет против Болгарии в Лиге Наций. Главный тренер "драконов" потерял ключевого футболиста.

На поле не сможет выйти Аарон Рэмси - полузащитник из-за травмы даже не полетел в Болгарию. Помимо него, не сыграет Дэнни Брукс.