Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уэльс теряет лидера перед матчем Лиги Наций
Полузащита осталась без футболиста топ-уровня
Уже завтра сборная Уэльса сыграет против Болгарии в Лиге Наций. Главный тренер "драконов" потерял ключевого футболиста.
Читайте такжеЛига Наций, дивизион В. Финляндия поджимает Уэльс
На поле не сможет выйти Аарон Рэмси - полузащитник из-за травмы даже не полетел в Болгарию. Помимо него, не сыграет Дэнни Брукс.
Напомним, что также в расположение Уэльса не поехал Гарет Бэйл - он
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роль Ахметова в трансферах Шахтера. Главный скаут рассказал, что согласовывает президент
- Милевский анонсировал завершение сотрудничества с Динамо
- Главный скаут назвал три приоритетные страны для поиска новых игроков Шахтера
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...