Лига наций УЕФА
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Форвард сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19
Ждать его завтра не стоит
Уже завтра Италия проведет очередной матч в рамках Лиги Наций. В соперниках - сборная Нидерландов.
На одного из футболистов не сможет расчитывать Роберто Манчини. Главный врач Италии подтвердил, что у Стефано Эль-Шаарави диагностирован коронавирус. Он отправлен на самоизоляцию, а вся команда пройдет дополнительные тесты.
Отметим, что Эль-Шаарави отметился дублем в товарищеском матче
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