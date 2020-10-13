  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Форвард сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Ждать его завтра не стоит

Форвард сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра Италия проведет очередной матч в рамках Лиги Наций. В соперниках - сборная Нидерландов.

Читайте такжеИталия - Нидерланды. Анонс и прогноз матча Лиги Наций

На одного из футболистов не сможет расчитывать Роберто Манчини. Главный врач Италии подтвердил, что у Стефано Эль-Шаарави диагностирован коронавирус. Он отправлен на самоизоляцию, а вся команда пройдет дополнительные тесты.

Отметим, что Эль-Шаарави отметился дублем в товарищеском матче против Молдовы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Стефан Эль-Шаарави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...