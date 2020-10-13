Форвард сборной Италии сдал положительный тест на COVID-19

Уже завтра Италия проведет очередной матч в рамках Лиги Наций. В соперниках - сборная Нидерландов.

На одного из футболистов не сможет расчитывать Роберто Манчини. Главный врач Италии подтвердил, что у Стефано Эль-Шаарави диагностирован коронавирус. Он отправлен на самоизоляцию, а вся команда пройдет дополнительные тесты.