Англия - Дания. Прогноз на матч Лиги Наций

Англия удерживает лидерство в своей группе Лиги Наций и претендует на итоговое первое место, по крайней мере, букмекеры и специалисты сейчас считают подопечных Саутгейта фаворитами квартета. Две победы у англичан в трех первых матча и одна ничья, именно датчан не смогла обыграть сборная "Трех львов" в сентябре, тогда встреча в Копенгагене завершилась нулевой ничьей. На "Уэмбли" Англия имеет намного больше шансов сломить сопротивление скандинавской команды.

Лига Наций. Четвертый тур. Лига "А"

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Англия 21:45 Дания

Телетрансляция – канал Футбол 2

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Довольно часто встречаются между собой англичане и датчане, всего 20 официальных матчей состоялось между соседями. В 2014-м году товарищеский поединок на "Уэмбли" завершился минимальной победой хозяев 1:0. В 2011-м году в Копенгагене Англия также была сильнее 2:1, а вот в 2005-м году датчане на своем поле смогли разгромить гостей 4:1.

Последний раз в официальном матче (без учета Лиги Наций) команды встречались на Чемпионате мира 2002, в 1/8 финала англичане поиздевались над Данией 3:0. Общая статистика в пользу сборной "Трех львов", причем с большим преимуществом – 12 побед, 5 ничьих и всего три поражения. Разница мячей - 36:19.

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Тем не менее, нас больше интересует в какой форме находятся команды в середине октября. Дания в прошлом туре в гостях разгромила Исландию 3:0, также в 2020-м году у "викингов" разгром Фарерских островов 4:0 (контрольный матч), ничья с Англией и поражение от Бельгии 0:2. Стабильности не хватает датчанам, однако эта сборная всегда может дать бой гранду.

Подопечные Саутгейта три дня назад на своем поле обыграли сборную Бельгии 2:1. Сначала хозяева пропустили гол с пенальти от Лукаку, но быстро отыгрались – Рашфорд забил опять же с пенальти. Решающий мяч у англичан на счету Маунта в середине второго тайма. Заслуженно Англия обыграла бельгийцев, выглядела чуть интереснее, активнее и мощнее. Ранее были победы над Уэльсом 3:0 и Исландией 1:0. Есть высокая вероятность, что снова англичане смогут проявить свой класс и силу, и добудут три очка. Скорее всего, один гол решит судьбу напряженной встречи. Прогноз: победа сборной Англии 1:0.