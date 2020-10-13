Лига Наций. Выездной триумф Мальты, Фареры бьют Андорру

Завершился очередной игровой день в рамках Лиги Наций. Пробежимся по результатам в лиге D, где играют не самые топовые европейские сборные.

Читайте также Лига Наций. Австрия легко выигрывает в Белфасте

Мальта добыла свою первую победу в турнире, обыграв на выезде Латвию. Результат получился достаточно неожиданным. Фарерские острова без проблем разбили Андорру, а Лихтенштейн и Сан-Марино разошлись миром.

Латвия - Мальта 0:1

Гол: Борг 90+7

Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0

Фарерские Острова - Андорра 2:0

Голы: Ольсен 19, 33