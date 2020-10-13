Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Наций. Выездной триумф Мальты, Фареры бьют Андорру
Не без неожиданностей
Завершился очередной игровой день в рамках Лиги Наций. Пробежимся по результатам в лиге D, где играют не самые топовые европейские сборные.
Читайте такжеЛига Наций. Австрия легко выигрывает в Белфасте
Мальта добыла свою первую победу в турнире, обыграв на выезде Латвию. Результат получился достаточно неожиданным. Фарерские острова без проблем разбили Андорру, а Лихтенштейн и Сан-Марино разошлись миром.
Латвия - Мальта 0:1
Гол: Борг 90+7
Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0
Фарерские Острова - Андорра 2:0
Голы: Ольсен 19, 33
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина – Испания. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций
- Каравэ, Цыников, Шарапенко: Marca удивила ориентировочным составом сборной Украины
- Агуэро: Месси – тотальный нытик, мы с ним как старая супружеская пара
- Украина - Германия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...