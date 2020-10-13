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Лига Наций. Выездной триумф Мальты, Фареры бьют Андорру

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Не без неожиданностей

Лига Наций. Выездной триумф Мальты, Фареры бьют Андорру
UA-Футбол
Новина українською

Завершился очередной игровой день в рамках Лиги Наций. Пробежимся по результатам в лиге D, где играют не самые топовые европейские сборные.

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Мальта добыла свою первую победу в турнире, обыграв на выезде Латвию. Результат получился достаточно неожиданным. Фарерские острова без проблем разбили Андорру, а Лихтенштейн и Сан-Марино разошлись миром.

Латвия - Мальта 0:1
Гол: Борг 90+7

Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0

Фарерские Острова - Андорра 2:0
Голы: Ольсен 19, 33

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В статье: Андорра Латвия Лихтенштейн Мальта Сан-Марино Фарерские острова
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