Шотландия - Чехия. Прогноз на матч Лиги Наций

Шотландия и Чехия лидеры своей группы, именно эти команды и будут бороться за решающее первое место, которое одной из команд даст возможность выйти в элитную лигу. Шотландцы не проигрывали в трех первых матчах, более того, смогли обыграть чехов во втором туре 2:1 на поле соперника. Теперь есть возможность одержать победу и в родных стенах, к тому же, в турнирной таблице преимущество в одно очко у "горцев" над славянской командой.

Лига Наций. Четвертый тур. Лига "В"

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго)

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Шотландия 21:45 Чехия

Телетрансляция – в интернете

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

Шотландия обыграла Словакию в третьем туре ЛН, единственній гол Линдона Дайкса решил судьбу той встречи. Также в 2020-м у команды Стива Кларка победы над Израилем (в серии пенальти, в плей-офф к Евро-2020), Чехией и ничья опять же с Израилем в первом туре ЛН. Довольно содержательный и качественный футбол в последнее время показывает "Танталовая армия".

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У чехов три победы и одно поражение в 2020-м году. Только шотландцы обыгрывали их в прошлом месяце, а вот победить команда Ярослава Шилгалы смогла у Словакии (3:1), Кипра (2:1) и Израиля (2:1). В прошлом туре три дня назад много сил потратили чехи на Святой земле, затем совершили долгий перелет из Израиля на Туманный Альбион и опять в гостях должны противостоять очень непростому сопернику. Успеют ли гости восстановиться?

Ранее для чехов Шотландия являлась очень удобным соперником, но в последних двух матчах "горцы" побеждали и почти сравнялись с ним. Три победы у Шотландии, четыре у Чехии и только одна ничья. Есть высокая вероятность, что хозяева отпразднуют победу, вот только букмекеры больше верят гостям. Сделаем осторожный прогноз - ничья 1:1.