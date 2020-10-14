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Лига наций УЕФА

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С минимальным отставанием от лидера. Турнирное положение сборной Украины в Лиге наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Можно замахнуться на итоговое первое место?

С минимальным отставанием от лидера. Турнирное положение сборной Украины в Лиге наций
UA-Футбол
Новина українською

Позади четыре из шести матчей в группе 4 дивизиона А Лиги наций. Испания лидирует в квартете с семью очками: пиренейцы дважды победили (Украину и Швейцарию), один раз сыграли вничью (с Германией) и однажды проиграли (Украине). На втором месте турнирной таблицы идет Германия с шестью очками за одну победу и три ничьих. Третья – Украина с минимальным отставанием от лидера Испании (на одно очко). По количеству набранных баллов команда Андрея Шевченко не уступает Германии, однако в таблице находится ниже из-за худших показателей в личной встрече.

На дне сейчас – Швейцария. Команда Петковича отстает от Украины и Германии на четыре очка.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Испания 4 2 1 1 6-2 +4 7
2 Германия 4 1 3 0 7-6 +1 6
3 Украина 4 2 0 2 4-7 -3 6
4 Швейцария 4 0 2 2 5-7 -2 2

В следующем туре Лиги наций Украина сыграет на выезде с Германией, а Швейцария – дома с Испанией. Украина может занять в группе как первое место, так и последнее.

Напомним, что победитель квартета сыграет в "финале четырех" Лиги наций, а последняя команда турнирной таблицы опустится в дивизион В.

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В статье: сборная Украины Лига нац
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Комментарии (2)
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att119 (Луцьк)
14.10.2020 в 02:21
Шо це за брєд. Хтось реально думає в нас є шанси на перше місце? Остальні два матчі гарантовані поразки. Швейцарія на дні? Вона може легко зацепитись за очки в себе вдома з Іспанією, а з нами точно розбереться, питання тільки з яким рахунком...
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Одиссей(Афула) (Афула)
14.10.2020 в 02:33
Мова йде про теоритичні шанси.До речі,Іспанія також думала,що розбереться.
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