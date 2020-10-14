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С минимальным отставанием от лидера. Турнирное положение сборной Украины в Лиге наций
Можно замахнуться на итоговое первое место?
Позади четыре из шести матчей в группе 4 дивизиона А Лиги наций. Испания лидирует в квартете с семью очками: пиренейцы дважды победили (Украину и Швейцарию), один раз сыграли вничью (с Германией) и однажды проиграли (Украине). На втором месте турнирной таблицы идет Германия с шестью очками за одну победу и три ничьих. Третья – Украина с минимальным отставанием от лидера Испании (на одно очко). По количеству набранных баллов команда Андрея Шевченко не уступает Германии, однако в таблице находится ниже из-за худших показателей в личной встрече.
На дне сейчас – Швейцария. Команда Петковича отстает от Украины и Германии на четыре очка.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Испания
|4
|2
|1
|1
|6-2
|+4
|7
|2
|Германия
|4
|1
|3
|0
|7-6
|+1
|6
|3
|Украина
|4
|2
|0
|2
|4-7
|-3
|6
|4
|Швейцария
|4
|0
|2
|2
|5-7
|-2
|2
В следующем туре Лиги наций Украина сыграет на выезде с Германией, а Швейцария – дома с Испанией. Украина может занять в группе как первое место, так и последнее.
Напомним, что победитель квартета сыграет в "финале четырех" Лиги наций, а последняя команда турнирной таблицы опустится в дивизион В.
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