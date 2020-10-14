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С немецким характером. Германия - Швейцария 3:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Германия - Швейцария, Лига Наций, 13 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Германия - Швейцария, которые встречались в четвертом туре Лиги Наций. Гости ошеломили Бундестим на старте, забив дважды, но команда Лева нашла в себе силы отыграться. Швейцария вновь вышла вперед усилиями Гаврановича, однако удержать преимущество не смогла - Гнабри достаточно быстро забил третий немецкий гол. У Бундестим было достаточно времени, чтобы вырвать победу, но поединок так и завершился ничьей. Это позволило Украине сравняться с Германией по очкам и оторваться от Швейцарии на четыре балла.
Лига наций, дивизион А, группа 4, четвертый тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
Германия – Швейцария 3:3
Голы: Вернер 28, Хавертц 55, Гнабри 60 – Гавранович 5, Фройлер 26, Гавранович 57
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