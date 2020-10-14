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Луис Энрике после поражения от Украины: Очень легко осуждать и хвалить футболистов
И ему тоже понравились выходы сине-желтых в атаку
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ТК Футбол поражение от
- Как прокомментируете игру вашей команды в поединке?
- Это был сложный матч. Мы контролировали ход игры, но не хватило немного. Украина имела очень неплохие контратаки, переходы - и сумела забить гол.
- В октябрьском цикле ваша команда сумела забить всего один гол. Чем объясните низкую результативность?
- Мы и тренеры команды готовим команду, чтобы она забивала больше голов, чтобы завершать лучше атаки. Но это футбол, такое случается. Очень легко осуждать игроков, когда они не забивают и хвалить, когда много забивают. Но здесь мы еще должны сделать шаг вперед.
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