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После матча с Украиной Родри пожаловался на нехватку бомбардира в Испании
Врожденного форварда
Центральный полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал поражение от сборной Украины 0:1 в 4 туре Лиги Наций.
По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны были вынести урок из наших ошибок.
Сейчас у нас нет в сборной классного врожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо.
Начнем с того, что мы играли немного медленно - мы владели мячом на протяжении всего матча, но нам не хватало той ловкости и остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем.
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