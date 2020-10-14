После матча с Украиной Родри пожаловался на нехватку бомбардира в Испании

Центральный полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал поражение от сборной Украины 0:1 в 4 туре Лиги Наций.

По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны были вынести урок из наших ошибок.

Сейчас у нас нет в сборной классного врожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо.