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После матча с Украиной Родри пожаловался на нехватку бомбардира в Испании

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Врожденного форварда

После матча с Украиной Родри пожаловался на нехватку бомбардира в Испании
Новина українською

Центральный полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал поражение от сборной Украины 0:1 в 4 туре Лиги Наций.

По большому счету, у них был всего один хороший момент, и они им воспользовались. Мы должны были вынести урок из наших ошибок.

Сейчас у нас нет в сборной классного врожденного бомбардира, так что мы все должны стараться в атаке на общее благо.

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Начнем с того, что мы играли немного медленно - мы владели мячом на протяжении всего матча, но нам не хватало той ловкости и остроты перед воротами, которую мы обычно демонстрируем.

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В статье: Украина Испания Родри
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Источник:
УЄФА

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Комментарии (1)
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sergio07 (Запоріжжя)
14.10.2020 в 09:34
Згоден. Від початку матчу іспанці мені здавалися якимись сонними.
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