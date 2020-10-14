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"Если счет 3:3, то это не лучший матч для вратарей". Нойер и Зоммер – про ничью Германии и Швейцарии
Ян и Ману вспомнили про Украину
Голкиперы национальных сборных Германии и Швейцарии, Мануэль Нойер и Ян Зоммер, прокомментировали результат поединка 4-го тура Лиги наций между своими командами (3:3). Цитирует вратарей пресс-служба УЕФА.
"Если счет на табло 3:3, то это не лучший матч для вратарей. Германия начала поединок не очень хорошо, но затем мы контролировали игру и смогли улучшить качество футбола. Сегодня были и позитивные моменты. Мы обыграли Украину, а Испания сегодня проиграла. Немцы все еще способны выиграть квартет", – уверенно отметил Нойер.
"Если ты столько раз ведешь в счете, то у тебя есть все шансы на победу. Мы провели отличный первый тайм, заставляли Бундестим ошибаться – Швейцария действовала эффективно. Германия остается Германией. Ничья не поможет нам, ведь в параллельном матче Украина обыграла Испанию. Мы действительно хотели победить сегодня", – расстроился Зоммер.
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