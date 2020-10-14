"Если счет 3:3, то это не лучший матч для вратарей". Нойер и Зоммер – про ничью Германии и Швейцарии

Голкиперы национальных сборных Германии и Швейцарии, Мануэль Нойер и Ян Зоммер, прокомментировали результат поединка 4-го тура Лиги наций между своими командами (3:3). Цитирует вратарей пресс-служба УЕФА.

"Если счет на табло 3:3, то это не лучший матч для вратарей. Германия начала поединок не очень хорошо, но затем мы контролировали игру и смогли улучшить качество футбола. Сегодня были и позитивные моменты. Мы обыграли Украину, а Испания сегодня проиграла. Немцы все еще способны выиграть квартет", – уверенно отметил Нойер.