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"Если счет 3:3, то это не лучший матч для вратарей". Нойер и Зоммер – про ничью Германии и Швейцарии

Лига наций УЕФА
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Ян и Ману вспомнили про Украину

"Если счет 3:3, то это не лучший матч для вратарей". Нойер и Зоммер – про ничью Германии и Швейцарии
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Голкиперы национальных сборных Германии и Швейцарии, Мануэль Нойер и Ян Зоммер, прокомментировали результат поединка 4-го тура Лиги наций между своими командами (3:3). Цитирует вратарей пресс-служба УЕФА.

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"Если счет на табло 3:3, то это не лучший матч для вратарей. Германия начала поединок не очень хорошо, но затем мы контролировали игру и смогли улучшить качество футбола. Сегодня были и позитивные моменты. Мы обыграли Украину, а Испания сегодня проиграла. Немцы все еще способны выиграть квартет", – уверенно отметил Нойер.

"Если ты столько раз ведешь в счете, то у тебя есть все шансы на победу. Мы провели отличный первый тайм, заставляли Бундестим ошибаться – Швейцария действовала эффективно. Германия остается Германией. Ничья не поможет нам, ведь в параллельном матче Украина обыграла Испанию. Мы действительно хотели победить сегодня", – расстроился Зоммер.

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В статье: Украина Германия Швейцария Мануэль Нойер Ян Зоммер Лига Наций
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Источник:
UEFA

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