Опровержение: нападающий сборной Италии не болен COVID-19

Хорошие новости из лагеря итальянской сборной – футболист "Скуадра Адзурры" Стефан Эль-Шаарави сможет выйти на поле в рамках поединка 4-го тура Лиги наций против Нидерландов. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Как сообщает портал Football Italia, главный медик сборной Италии, профессор Андреа Ферретти, отметил в рамках пресс-конференции следующее: