Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опровержение: нападающий сборной Италии не болен COVID-19
Стефан может играть
Хорошие новости из лагеря итальянской сборной – футболист "Скуадра Адзурры" Стефан Эль-Шаарави сможет выйти на поле в рамках поединка 4-го тура Лиги наций против Нидерландов. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Как сообщает портал Football Italia, главный медик сборной Италии, профессор Андреа Ферретти, отметил в рамках пресс-конференции следующее:
"Стефан сдал положительный тест, но мазок был с низкой вирусной нагрузкой, это позволяет предположить, что он мог быть ложноположительным. Он сдал второй тест, который показал отрицательную реакцию. Никто в команде не болен коронавирусом".
Популярное сейчас
- "Удар в подбородок, шок, это наш крест". Обзор послематчевой испанской прессы
- Зубков прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота сборной Испании
- Цыганков: Жорик Бущан отыграл свой лучший матч
- Апокалипсис. Окончание следует… Акценты зрителя на игре Украины с Германией
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО