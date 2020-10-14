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Опровержение: нападающий сборной Италии не болен COVID-19

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Стефан может играть

Опровержение: нападающий сборной Италии не болен COVID-19
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Хорошие новости из лагеря итальянской сборной – футболист "Скуадра Адзурры" Стефан Эль-Шаарави сможет выйти на поле в рамках поединка 4-го тура Лиги наций против Нидерландов. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Как сообщает портал Football Italia, главный медик сборной Италии, профессор Андреа Ферретти, отметил в рамках пресс-конференции следующее:

"Стефан сдал положительный тест, но мазок был с низкой вирусной нагрузкой, это позволяет предположить, что он мог быть ложноположительным. Он сдал второй тест, который показал отрицательную реакцию. Никто в команде не болен коронавирусом".

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В статье: Италия Нидерланды Стефан Эль-Шаарави Лига Наций коронавирус
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Источник:
Football Italia

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